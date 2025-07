Kann sich Vivi Tzouvaras Liebescomeback mit Mou vorstellen?

Beim Wiedersehen der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel verkündeten Vivien Tzouvaras und Mou ihre Trennung. Schon bei der Reunion wurde klar, dass die Fronten zwischen den Ex-Partnern verhärtet sind. Doch ist ein Liebescomeback vollends ausgeschlossen? Das wollte Promiflash von Vivi wissen und hakte nach. Die Temptation Island-Bekanntheit hat für sich eine eindeutige Antwort darauf gefunden: "Ich kann mir kein Comeback mit Mou vorstellen, da einfach so viele Sachen passiert sind. Ich habe leider nur noch den Mou in meinem Kopf, den ich hasse, obwohl ich ihn mal über alles geliebt habe. Leider hat er sein wahres Gesicht gezeigt und mit diesem Gesicht wird es keine Zukunft mehr geben."

Nach fünf gemeinsamen Jahren haben die beiden laut Vivi nicht einmal mehr Kontakt: "Unser Verhältnis ist meiner Meinung nach nicht gut. Wir stehen in keinem Kontakt und das möchte ich auch nicht." Sie deutet in dem Interview auch an, woran das liegt und deutet damit auch weitere Gründe für das Liebes-Aus an: "Leider habe ich viele Situationen herausbekommen, wo er mich im Nachhinein noch angelogen hat. [...] Generell bleibe ich dabei, dass er in der ganzen Zeit sehr respektlos mir gegenüber war und so einem Menschen kann ich nicht mehr positiv in die Augen blicken."

Mou und Vivien waren insgesamt fünf Jahre lang ein Paar. Im Jahr 2024 wagten sie den Schritt, ihre Liebe bei "Temptation Island" zu testen. Obwohl dabei herauskam, dass Mou Vivi vor der Show mehrmals fremdgegangen ist, festigten sie ihr Band und verlobten sich im Juni desselben Jahres. In der aktuellen "Ex on the Beach"-Staffel stellten sie ihre Beziehung erneut auf die Probe – und verließen die Villa auch noch als eingespieltes Team. Daher war es für die Zuschauer wahrscheinlich umso überraschender, dass in der Reunion der Show plötzlich die Trennung verkündet wurde. Hauptgrund dafür sollen Mous Auswanderungspläne nach Texas gewesen sein.

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten