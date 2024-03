Wegen Dennis? Darum ist Bachelor-Sebastian sauer auf Leonie

Im Gegensatz zu seinem Co-Rosenkavalier Dennis Gries endete die Reise bei Die Bachelors für Sebastian Klaus (36) leider nicht mit der großen Liebe. Die letzte Rose gab er Larissa, doch mehr wurde aus den beiden nicht. Zu Beginn der Show sah es jedoch ganz anders aus: Die große Favoritin schien Leonie zu sein. Was ist passiert? Im "Aftershow"-Podcast von RTL gesteht Sebastian nun, dass er Zweifel an Leonies Absichten hatte. Er hakt bei der Brautstylistin nach: "Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich dich öfter gefragt habe, ob du Interesse an Dennis hast und du öfter gesagt hast, dass du kein Interesse hast. War das wirklich so?"

Am Anfang habe Leonie Dennis tatsächlich nicht kennenlernen wollen – doch mit der Zeit änderte sich ihr Bild von dem Allgäuer. Sie erklärt: "Er war da, wenn es mir nicht gut ging." Nach einem Streit unter den Ladies tröstete er sie liebevoll. Sebastian bohrt weiter: "Und dann nach dem Wiedersehen Kontakt zu ihm aufnehmen? Ich weiß ja nicht..." Das leugnet die Kölnerin zunächst, gesteht dann jedoch, ihm eine Nachricht geschrieben zu haben. Dass sie sich angeblich nicht aus romantischem Interesse bei Dennis meldete, interessiert Sebastian wenig. Und auch Leonie muss zugeben: Sie bereut es, dem zweiten Bachelor der Show keine richtige Chance gegeben zu haben.

Hat Sebastian trotzdem noch eine Chance auf die Liebe? Im Finale erhielt Zuschauerfavoritin Eva Thümling (28) von ihm keine Rose, doch nach der Show stehen die beiden in Kontakt. Laut Bild resümiert die Architekturstudentin verheißungsvoll: "Jetzt können wir weitersehen, was daraus vielleicht werden kann. [...] Wir sind grundsätzlich ein gutes Match, aber vielleicht war die Sendung nicht der richtige Zeitpunkt für uns."

Die Bachelors, RTL Leonie und Sebastian in der siebten Folge von "Die Bachelors"

RTL Leonie und Dennis bei "Die Bachelors"

Glaubt ihr, dass Leonie echtes Interesse an Dennis hatte?



