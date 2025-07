"Keine Freude": Lisa Marie Akkaya ist aktuell alles zu viel

Lisa Marie Akkaya (24) hat aktuell mit vielen Dingen gleichzeitig zu kämpfen. Die Influencerin bangt nach wie vor um das Leben ihres ungeborenen Kindes. Erst gestern machte sie nun öffentlich, dass bei ihr die erste Phase von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. In ihrer Instagram-Story gibt sie nun ehrlich zu, dass ihr das alles im Moment sehr schwer zusetzt. "Mir ist einfach alles zu viel. Wie kann man so viel Pech haben, ich verstehe das nicht", erzählt sie traurig.

Lisa betont, dass ihr noch nie so viele schlimme Dinge auf einmal im Leben passiert seien wie in diesem Jahr. Neben der gesundheitlichen Situation von ihr und ihrem Baby laufe es auch privat und beruflich nicht besonders gut. Inzwischen fehlt ihr selbst für alltägliche Dinge der Antrieb. "Mir steigt einfach alles zu Kopf. Ich bin nicht mal mehr ich selbst. Ich habe keine Freude mehr an irgendwas", gibt sie zu. Ein kleiner Lichtblick könnte die Zusage für ein Haus sein, das sie gerne gemeinsam mit ihrem Mann Akka (24) und ihren Kindern in Dortmund mieten wolle: "Der liebe Gott testet uns aktuell. Und es muss doch irgendwann auch mal wieder bergauf gehen."

Auch in der näheren Zukunft wird für Lisa alles nicht einfacher werden. Aktuell zählt jeder Tag, an dem ihr kleiner Xavi noch im Bauch seiner Mama bleibt. In wenigen Monaten wird seine Geburt den kleinen Emilio aber zum großen Bruder machen. Anstatt dann ihr Leben als zweifache Mama zu genießen, wird sich die 24-Jährige umgehend in ärztliche Behandlung begeben müssen, da während ihrer Schwangerschaft nicht gegen den Krebs vorgegangen werden kann.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, Februar 2025