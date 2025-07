Jennifer Aniston genießt romantischen Urlaub mit Lifecoach

Jennifer Aniston (56) hat neue Liebesgerüchte entfacht! Die Schauspielerin wurde während eines entspannten Trips nach Mallorca gemeinsam mit dem Hypnotiseur und Lifecoach Jim Curtis gesichtet. Die beiden verbrachten das lange Wochenende des 4. Juli auf der spanischen Insel und wurden bei einem gemeinsamen Yacht-Ausflug mit Schauspieler Jason Bateman (56) und dessen Frau Amanda Anka beobachtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirkt Jennifer glücklich und entspannt, während sie Jim ihren Freunden vorstellt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen unterwegs waren – schon im letzten Monat wurden sie in einem Luxushotel in Kalifornien gesehen. Jim Curtis hat über 550.000 Follower auf Instagram und teilt inspirierende Botschaften, die Menschen helfen sollen, alte Muster zu durchbrechen und die Liebe zu finden. Jennifer folgt ihm schon seit fast zwei Jahren und hat mehrfach Beiträge von ihm gelikt, die sich mit Neuorientierung und Heilung nach gescheiterten Beziehungen beschäftigen. Interessanterweise erwähnte Jennifer kürzlich in einem Interview mit dem Magazin, sie habe Hypnose ausprobiert, um ihre Flugangst zu überwinden, und sei begeistert von den Ergebnissen. Ob ihr dabei wohl Jim geholfen hat?

Jennifer hat bereits zwei öffentliche Ehen hinter sich – mit Brad Pitt (61) von 2000 bis 2005 und mit Justin Theroux (53) von 2015 bis 2018. Zuletzt wurde sie mit dem "The Last of Us"-Star Pedro Pascal in Verbindung gebracht. Die beiden Hollywood-Größen wurden zu Beginn des Jahres beim Verlassen der Tower Bar in West Hollywood gesehen. Die Medien und Fans spekulierten sofort über eine mögliche Romanze. Doch Pedro dementierte schnell die Gerüchte. "Wir sind Freunde und waren mit gemeinsamen Freunden essen. So etwas passiert", stellte Pedro gegenüber E! Online klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Lifecoach

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal im Juli 2025