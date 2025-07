Linda Braunberger und Jermaine Diallo wollen zusammenziehen

Linda Braunberger (24) und Jermaine Diallo haben aufregende Neuigkeiten zu teilen: Die Liebe, die zwischen den beiden Realitystars bei Ex on the Beach entflammte, erreicht einen neuen Meilenstein. Seit ihrer Beziehung, die am 7. Februar dieses Jahres begann, sind mittlerweile fünf Monate vergangen. Nun planen die beiden, zusammenzuziehen, wie sie auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account ausplauderten: "Wir haben einige Pläne, der nächste, der in Angriff genommen wird, ist das Zusammenziehen." Aktuell lebt Linda noch in München, während Jermaine in Berlin zu Hause ist. Doch das soll sich bald ändern – das Paar hat sich entschieden, Berlin zu ihrer gemeinsamen Heimat zu machen.

Auf ihrem gemeinsamen Account verrieten Linda und Jermaine, dass sie sogar schon auf Wohnungsbesichtigungen waren. Eine Traumwohnung haben sie ebenfalls ins Auge gefasst: Diese soll nicht nur einen Balkon mit Blick aufs Wasser, sondern auch eine exklusive Lobby haben. Bislang ist allerdings noch nichts entschieden – die beiden hoffen, dass alles klappt, und drücken sich nun wohl selbst die Daumen. Doch der Schritt in Richtung gemeinsames Leben ist für sie kein Sprung ins kalte Wasser, wie Linda verriet: "Ich bin tatsächlich immer in Berlin, meistens so zwei bis drei Wochen am Stück und dann nur für ein paar Tage in München."

Bereits beim Kennenlernen in der Show war die Chemie zwischen Linda und Jermaine offensichtlich. Doch die gemeinsame Zeit verlief nicht ohne Herausforderungen. Ein Vertrauensbruch stellte die frisch entflammte Liebe bereits früh auf die Probe. Dennoch schafften es die beiden, sich zusammenzuraufen und eine glückliche Beziehung aufzubauen. Heute scheint das Traumpaar unzertrennlich. Der Schritt, zusammenzuziehen, kommt daher nicht überraschend und zeigt, wie ernst sie es miteinander meinen.

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Februar 2025

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger