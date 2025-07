Deshalb geht "Die Bachelors"-Martin schnell auf Tuchfühlung

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors sorgt neben Felix Stein auch Martin Braun für Herzklopfen bei den Teilnehmerinnen. Der Reality-TV-Star, der in der Show nach seiner Traumfrau sucht, nutzt seine Dates, um die Kandidatinnen intensiv kennenzulernen – und scheut dabei keine Nähe. In der vierten Folge ging es für ihn und Lena auf ein romantisches Einzeldate: eine Spritztour im Oldtimer entlang der Küste, gefolgt von einem Picknick am Strand. Dort kam es schließlich zu einem Kuss. Während Martin diesen Augenblick genoss, äußerte sich Lena danach eher zurückhaltend und erklärte, dass die Chemie zwischen ihnen noch Potenzial zur Entwicklung habe.

Doch Lena ist nicht die Einzige, die Martin in der laufenden Staffel bereits geküsst hat. Schon in der dritten Folge teilte er einen besonderen Moment mit Clara. Bei einem stimmungsvollen Lagerfeuer nutzte er die Gelegenheit, seiner Zuneigung Ausdruck zu verleihen, und es kam zu einem romantischen Kuss. Für Martin hat das Küssen in der Kennenlernphase einen ganz besonderen Stellenwert. "Mir ist das sehr wichtig, herauszufinden, ob da ein Knistern oder ein Vibe zwischen uns ist, und das merke ich eben sehr schnell beim Küssen", erklärte der Bachelor in einem Interview mit Promiflash. Es helfe ihm, die Verbindung zu den Kandidatinnen besser einzuschätzen.

Schon vor zwei Wochen sorgte der Frauenheld für Gesprächsstoff, da Martin überraschend offen über seine Vergangenheit sprach. Im Gespräch mit Bild gab der Versicherungs- und Finanzfachmann zu, früher einen Seitensprung begangen zu haben: "Ich war jung und dumm." Besonders seine wilde Zeit als Betreiber eines exklusiven Kölner Clubs bezeichnete er rückblickend als Ausrutscher. Auch Felix, der Berliner Bachelor, räumte ein, in einer früheren Beziehung nicht immer treu gewesen zu sein. Details über seine damalige Partnerin blieb Felix allerdings schuldig.

Anzeige Anzeige

RTL Collage: Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025