"Make Love, Fake Love"-Xanders Freundin wollte abbrechen!

Zwischen Antonia Hemmer (23) und Xander geht es ziemlich heiß her bei Make Love, Fake Love. Das gefällt natürlich der Freundin des Beaus überhaupt nicht: Sie wollte sogar das Handtuch werfen! Das enthüllt Lisa Postel im Promiflash-Interview und plaudert aus, wie es ihr während der Zeit in der Villa der Vergebenen ergangen ist. "Man überlegt natürlich sehr viel und zweifelt daran, ob man das dem Partner danach verzeihen kann und die Szenen, wie man zusieht, wie er eine andere küsst, vergessen kann. Deshalb habe ich in dem Moment auch kurz überlegt, das Ganze abzubrechen!", gibt sie zu.

Bereits zu Beginn der Staffel habe Xanders Liebste ein eher mulmiges Gefühl gehabt. "Schon als sie so früh Xander als ihren Favoriten benannt hat, hat mir das mehr zugesetzt, als ich dachte. Vielleicht auch, weil ich nicht davon ausgegangen bin", plaudert die Beauty aus und erinnert sich: "Dementsprechend hat mich auch die erste Kussszene sehr getroffen, man muss aber dazu sagen, dass wir nur einen Bruchteil des Kusses gesehen haben und die ganzen Bettgeschichten und Talks nicht und selbst das wünscht man keiner Partnerin, das im Nachhinein erleben zu müssen."

Während ihrer Zeit in der Reality-TV-Show wurde Lisa nämlich ziemlich auf die Probe gestellt. Nachdem Antonia ihrem Favoriten Xander den Love-Key überreicht hatte, verbrachten die beiden eine Nacht miteinander und es kam zu einigen intimen Küssen und heißen Szenen. Zu besagtem Zeitpunkt konnte sie ihre Emotionen kaum kontrollieren und enthüllte, dass es sich bei dem Sonnyboy um ihren Partner handele. "Also entweder ist er ein absolut krasser Schauspieler und hält sich an unsere Regeln oder er ist einfach ein Arschloch!", platzte es aus Lisa heraus. Das Paar hatte nämlich vor Drehbeginn ausgemacht, dass Küssen erlaubt sei.

Antonia und Xander bei "Make Love, Fake Love" 2024

Xenia, Lisa und Mergita , "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen

