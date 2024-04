"Make Love, Fake Love": Antonia schickt den Nächsten heim!

Antonia Hemmer (24) muss bei Make Love, Fake Love herausfinden, welche Männer es ernst mit ihr meinen und welche in Wirklichkeit vergeben sind und nur auf den Jackpot hoffen. In Folge zehn der Kuppelshow verabschiedet sich die Influencerin schweren Herzens von Dennis. Doch hatte er ehrliche Absichten? Tatsächlich wartet nach der Entscheidung keine Freundin auf den 27-Jährigen, was bedeutet, dass die Bauer sucht Frau-Bekanntheit einen der Single-Männer nach Hause schickt. "Ich bin real, ich bleib auch real", kommentiert der Kandidat seinen Rauswurf schulterzuckend.

Antonia reagiert sichtlich emotional auf ihre Entscheidung. Bei der Verabschiedung weint die 24-Jährige, während der Single-Mann sehr gefasst reagiert. Allerdings sei sie nicht überrascht, dass Dennis single ist. Sie habe ihn nicht rausgeworfen, weil sie dachte, er könnte vergeben sein, sondern weil sie nicht genug Gefühle für das Partytier entwickeln konnte. "Wir haben auf jeden Fall eine Connection. Wir finden uns auch witzig und cool. [...] Aber ich glaube, es wäre daraus einfach nichts Ernsthaftes geworden", erklärt sie Moderatorin Janin Ullmann (42).

Deutlich mehr Gefühle sind bei Antonias Verbindung zu Xander im Spiel. Die beiden flirteten in den vergangenen Folgen schon heftig miteinander und knutschten bei einer gemeinsamen Dusche miteinander rum. "Vielleicht habe ich auch so langsam ein Kribbeln im Bauch, wenn ich bei Xander bin", gab der Realitystar danach zu. Auch der Beau habe eine Verbundenheit zu ihr gespürt – dabei hat er eigentlich eine Freundin! Seine Partnerin Lisa beobachtete die Annäherung ihres Liebsten an eine andere Frau mit Sorge und hatte bereits zuvor gedroht, das Format abzubrechen.

