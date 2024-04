Lisa ist extrem enttäuscht von "Make Love, Fake Love"-Xander

Bei Make Love, Fake Love versucht Xander Single-Lady Antonia Hemmer (24) seit Tag eins weiszumachen, dass er in keiner Beziehung ist. Doch trotz ausgiebiger Kuscheleinheiten und wildem Geknutsche will die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin ihm das nicht so recht abkaufen. In der aktuellen Folge greift die Blondine zu drastischen Mitteln und lässt den Münchner auf seine Eltern sowie seine potenzielle Freundin schwören, dass er Single ist. Doch damit nicht genug: Die gelernte Kosmetikerin ringt ihrem Angebeteten eine ziemlich krasse Aussage ab. "Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich sie jetzt nicht mehr lieben", versichert ihr der Hottie. Seiner Freundin Lisa fehlen in der Villa der Vergebenen sichtlich die Worte. "Alles ist so surreal. […] Ich sitze hier und verstehe die Welt nicht mehr", erklärt die Brünette mitgenommen.

Doch trotz der aufwühlenden Szenen bleibt Lisa stark: "Ich habe einfach so eine Wut in mir, ich könnte keine einzige Träne vergießen." Das Verhalten ihres Liebsten ist für die Kosmetikerin nicht zu erklären. "Ich erkenne ihn nicht wieder, also deswegen denke ich mir immer: 'Der kann das doch nur spielen'", meint Lisa und ergänzt: "Der ist bei mir komplett anders, ein ganz anderer Typ."

Mitstreiter Dominik regt sich derweilen über das Verhalten von Antonia sowie von Xander gleichermaßen auf. "Es ist scheiße. Immer diese Schwörerei ständig. Ich meine klar, die Antonia stachelt das auch an, weil sie ja sagt: 'Boa, schwör mal. Schwör auf deine Eltern, deine Freundin, deinen Hund, dein Reihenhaus'", wettert er. Doch auch an Xander lässt er kein gutes Haar: "Er hat auf seine Eltern geschworen, dass er keine Freundin hat. Ich glaube, die Eltern sehen das anders, wenn sie das sehen werden. Von dem her: Kein Ehrenmann."

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

RTL Make Love, Fake Love-Dominik und Lisa

Wie findet ihr Xanders Verhalten in der neuesten Folge von "Make Love, Fake Love"? Ich finde, er macht alles richtig – das ist nun einmal das Spiel. Ich finde, er überschreitet Grenzen. Ergebnis anzeigen



