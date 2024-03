Renata und Valentin Lusin geben Einblicke in ihr Baby-Glück

Sie dürfen sich nun frischgebackene Eltern nennen! Heute gaben Renata (36) und Valentin Lusin (37) bekannt, dass am Donnerstag ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. Fans der Let's Dance-Profis durften sich bereits über einen ersten Schnappschuss des Paares mit seinem Baby freuen. Jetzt geben die beiden gegenüber RTL ein kleines Update nach der Geburt. "Sie hat so viele Haare – direkt bei der Geburt. Wie der Papa", schwärmt Renata von ihrem Neugeborenen. Für Valentin und seine Frau ist es ein absolutes Wunschkind. "Es gibt keine Worte, das Gefühl zu beschreiben, dass sie jetzt endlich auf der Welt ist", erklärt die 36-Jährige zudem.

Papa Valentin geht in seiner Rolle total auf und platzt vor Stolz. "Ich bin gerade der überglücklichste Tänzer der Welt! Es ist auf jeden Fall ein 'Let’s Dance'-Baby, denn heute Abend, an ihrem ersten Lebenstag, schauen wir natürlich zusammen von unserem Familienbett im Krankenhaus aus 'Let’s Dance' und feuern unsere Kollegen an", verrät der 37-Jährige. Valentin ist sich sicher, dass sein Baby ganz nach Mama und Papa kommen wird. "Unsere Kleine hat ja schon im Bauch immer schön viel getanzt bei Mama und mit Mama. Besonders zum Tango hat sie viel reagiert. Ich glaube, das ist bis jetzt ihr Lieblingstanz!", scherzt Valentin.

Die "Let's Dance"-Profis teilten am Freitag mit, dass ihr Wunder nun auf der Welt ist. "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimeter das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf", hieß es in einem Statement von RTL. Für Valentin und Renata geht somit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung – die 36-Jährige hatte in der Vergangenheit drei Fehlgeburten verkraften müssen.

