Dieser "Let's Dance"-Star hat es Renata Lusin echt angetan

In der Let's Dance-Liveshow am 9. Mai schwebte Renata Lusin (37) gemeinsam mit Taliso Engel und Patricija Ionel (30) über das Tanzparkett. Wie gut ihr der Trio-Tanz gefallen hat, macht sie nach ihrer Performance deutlich und kommt vor allem über den Paraschwimmer ins Schwärmen. "Ich bin so fasziniert von dir!", gesteht sie entzückt und überhäuft Taliso mit liebevollen Komplimenten: "Als ich mit dir beim Training war, du gibst Millionen Prozent, du gibst alles. Meine Hochachtung, meine Bewunderung ist nur noch größer geworden!"

Damit aber nicht genug: Die Tatsache, dass der 22-Jährige nur drei bis acht Prozent Sehstärke hat und hervorragende sportliche Leistungen zeigt, beeindruckt die Profitänzerin zutiefst. "Du gibst allen Mut und Stärke, weiterzumachen und dass man alles schaffen kann!", betont sie auf emotionale Weise und fällt ihm und ihrer Kollegin Patricija sichtlich gerührt um den Hals. Ihrer Meinung waren offenbar auch zahlreiche Fans des deutschen Schwimmers – er tanzte sich in ihre Herzen und steht am 16. Mai im Halbfinale.

Weniger gut lief es hingegen für Talisos Mitstreiterin Marie Mouroum. Sie und Influencerin SelfieSandra (25) waren am Freitagabend die Zitterkandidaten. Während die Netzbekanntheit noch einmal durchatmen konnte, bekam die Stuntfrau leider nicht genügend Anrufe. Demnach mussten Marie und Alexandru Ionel (30) die Koffer packen. "Das Aus kam unerwartet, aber mal ist man ganz oben, mal ganz unten. Es ist so eine Achterbahn", äußerte sie sich gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Patricija Ionel, Taliso Engel und Renata Lusin, "Let's Dance" im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandru Ionel und Marie Mouroum, "Let's Dance" im März 2025

Anzeige Anzeige