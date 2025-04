Renata und Valentin Lusin verreisen nach "Let's Dance"-Aus

Nach dem überraschenden Aus von Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) bei Let's Dance am 11. April gönnt sich der Profitänzer nun eine wohlverdiente Auszeit. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Renata Lusin (37) und der gemeinsamen Tochter Stella geht es für die kleine Familie ab in den Urlaub. Ziel der Reise ist die sonnige Baleareninsel Mallorca, auf der sie nicht nur entspannen, sondern auch Schauspielerin Christine Neubauer wiedersehen wollen. Bevor die Reise jedoch losgehen konnte, sorgte am Düsseldorfer Flughafen ein kleiner Packstress bei Renata für Aufregung: Nur 30 Minuten blieben ihr, um die Koffer zu packen.

Doch nicht nur für die Eltern war der Flug ein Abenteuer, auch Töchterchen Stella erlebte einen kleinen Meilenstein: Renata teilte stolz in ihrer Instagram-Story, dass die Einjährige den Flug "das erste Mal stehend" verbrachte. Ein niedlicher Schnappschuss zeigt die Kleine strahlend, während sie ihren ersten Flug auf diese besondere Weise genießt. Für Valentin und Renata, die zuletzt viel Zeit mit Trainingseinheiten und Auftritten verbracht haben, ist dieser Familienmoment sicherlich eine willkommene Abwechslung nach den intensiven Wochen auf dem Parkett. Trotz des traurigen Abschieds bei "Let's Dance" blickt Valentin positiv zurück und freut sich auf die gemeinsamen Ostertage mit Renata und Stella auf Mallorca.

Valentin und Renata Lusin gehören zu den Publikumslieblingen bei "Let's Dance". Seit Jahren begeistern sie die Zuschauer nicht nur mit ihren beeindruckenden Tanzleistungen, sondern auch mit ihrem starken Zusammenhalt als Paar. Die Eheleute, die sich noch vor ihrem Karrieredurchbruch im Tanzsport kennengelernt haben, sind seit 2014 verheiratet und leben ihren Traum zwischen Tanzparkett und Familienglück. Besonders seit der Geburt ihrer Tochter Stella vor einem Jahr genießen sie jede gemeinsame Minute, ob auf Reisen oder im heimischen Alltag. Auf Mallorca dürften die Lusins nun nicht nur die Sonne, sondern auch wertvolle Zeit als Familie in vollen Zügen genießen.

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

