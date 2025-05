So teilen sich Renata und Valentin Lusin die Kindererziehung

Renata (37) und Valentin Lusin (38) haben als frischgebackene Eltern ihrer Tochter Stella ihre Rollen in der Kindererziehung klar verteilt. Wie das Tänzerpaar in einem Interview mit RTL verrät, ist seit Neuestem Valentin für die nächtlichen Einsätze zuständig. "Ganz großes Kompliment an meine Frau! Die ersten elf Monate, die sie gestillt hat, da war sie in der Nacht nur zuständig, da hab’ ich fast durchgeschlafen", gesteht Valentin. Diese Phase sei nun vorbei, denn er übernimmt jetzt die Nachtschichten, während Renata etwas Entlastung bekommt. Auch das Wechseln von Windeln liegt mittlerweile häufiger in Valentins Verantwortung.

Neben der Kinderbetreuung haben die beiden auch andere Aufgaben in ihrem Alltag klar verteilt. Obwohl sie beide nicht viel Zeit in der Küche verbringen, ist Renata diejenige, die besser kocht. Hausarbeit ist für Valentin dagegen kein Problem – er staubsaugt und bügelt nach eigenen Angaben sogar gerne. Allerdings gibt er schmunzelnd zu: "Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Toilette geputzt." Auf diese ehrliche Feststellung scheint Renata gut vorbereitet zu sein, denn sie legt auch Wert darauf, in Erziehungsfragen ihre etwas strengere Linie einzubringen.

Die beiden professionellen Tänzer, die durch ihre Auftritte in der Tanzshow Let's Dance bekannt wurden, scheinen auch im Privaten ein eingespieltes Team zu sein. Ihre neue Rolle als Eltern haben sie dabei ganz natürlich in ihr Leben integriert. Renatas Anspruch an Disziplin dürfte nicht nur auf dem Tanzparkett Wirkung zeigen, sondern offenbar auch im gemeinsamen Familienleben. Valentin, der als humorvoll beschrieben wird, unterstreicht, wie sehr er die Leistungen seiner Frau schätzt.

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Juni 2023

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

