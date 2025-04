Christine Neubauer kann ihr "Let's Dance"-Aus nicht fassen

Der Traum vom "Dancing Star"-Titel ist geplatzt: Christine Neubauer (62) musste sich überraschend von der diesjährigen Staffel von Let’s Dance verabschieden. Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (38) hatte die Schauspielerin in den vergangenen Wochen das Parkett gerockt und die Zuschauer mit ihrer Leidenschaft für die Tanzkunst begeistert. Doch in der letzten Liveshow wurden die beiden aus dem Wettbewerb gewählt. Im Interview nach der Show zeigte sich Christine tief getroffen. "Ich bin sehr traurig und eigentlich bin ich noch völlig unter Schock!", erklärte sie offen gegenüber RTL.

Auch für ihren Tanzpartner Valentin Lusin war das plötzliche Aus schwer zu verkraften. "Das war irgendwie so ein Absturz", gab der erfahrene Profitänzer zu. Er betonte, wie stolz er auf seine Tanzpartnerin sei. Besonders beeindruckt habe ihn Christines Ehrgeiz, den sie Woche für Woche auf der Showbühne unter Beweis stellte. Sogar beim anstrengenden Discofox-Marathon hatte sie noch einmal alles gegeben. Trotz des frühen Abschieds bedankte sich Christine für die Möglichkeit, Teil der Show gewesen zu sein: "Ich bin sehr dankbar für die Zeit und das, was ich hier hatte." Doch am Ende ist es das Publikum, das mit seinen Stimmen über den Verbleib der Kandidaten entscheidet.

Christine, die vor allem als Schauspielerin bekannt ist, zeigte bei "Let’s Dance" eine Seite von sich, die viele Fans so noch nicht kannten. Oft als Powerfrau in ihren Rollen zu sehen, bewies sie auf der Tanzfläche große Disziplin und Lebensfreude und sahnte bei einem Contemporary sogar die bis dahin höchste Punktzahl ab. Für Christine war die Show eine Herzensangelegenheit, denn sie wollte zeigen, dass Tanzen keine Frage des Alters ist. Valentin lobte in mehreren Interviews ihre positive Ausstrahlung und ihre unermüdliche Energie. Trotz des abrupten Endes dürfte Christine die Zeit bei "Let’s Dance" als eine außergewöhnliche Erfahrung in Erinnerung behalten.

Getty Images Christine Neubauer im Dezember 2024

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

