Der UK-Premierminister wünscht Prinzessin Kate viel Kraft!

Nach dem Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung erhält Prinzessin Kate (42) von allen Seiten Unterstützung und Genesungswünsche. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak (43) denkt aktuell an die Royal-Lady. Auf Instagram schreibt er: "Meine Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Prinzessin von Wales, der königlichen Familie und auch bei ihren drei Kindern." Das ganze Land stehe hinter ihr und werde sie bei all ihren weiteren Schritten unterstützen. Rishi freue sich schon sehr darauf, sie wieder bei der Arbeit zu sehen. Doch er fand auch kritischen Worte...

So spielt er in seinem Statement auch darauf an, dass Kate im Netz schlecht dargestellt wurde – unzählige Theorien waren über ihren Verbleib entstanden. Böse Zungen hatten sogar behauptet, dass die 42-Jährige tot sei. "In den vergangenen Wochen wurde sie ständig geprüft und wurde zudem von Teilen der Medien sowie den sozialen Medien unfair behandelt", macht der Premier deutlich. Kates Fans sehen das genauso und machten ihrem Ärger im Netz ebenfalls Luft. "Ich bin fassungslos, dass all der Hass sie dazu gedrängt hat, ein Statement abzugeben. Widerlich", schimpfte ein User bei TikTok.

Bis Kate sich wieder der Öffentlichkeit präsentiert, wird es aller Voraussicht nach noch dauern. Da nicht bekannt ist, an welcher Form von Krebs sie leidet, kann niemand genau abschätzen, wie lange ihre medizinische Behandlung andauern wird. Der Kensington Palace erklärte dazu gegenüber People: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt."

Rishi Sunak, britischer Premierminister

Prinzessin Kate bei einem Besuch der Nottingham Trent University

