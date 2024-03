Krebsdiagnose: Prinzessin Kate kehrt vorläufig nicht zurück!

Mit Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose verzögert sich offenbar auch ihre Rückkehr. Nach dem Bekanntwerden ihrer Erkrankung erklärt nun ein Sprecher des Kensington Palace gegenüber People: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt." Diesbezüglich soll sie guter Dinge sein und lege ihren Fokus derzeit komplett auf ihre Genesung. Wie lange Kate sich ihrer Chemotherapie unterziehen muss, ist nicht bekannt, zumal sie auch die Schwere oder gar die Form ihrer Krebskrankheit nicht verriet. Dazu merkte Kate lediglich an: "Ich bin jetzt in den frühen Stadien der Behandlung."

Derweil soll ihr Mann Prinz William (41) weiterhin öffentliche Termine wahrnehmen, bei denen er vor allem seinen Vater König Charles III. (75) vertritt, der ebenfalls aufgrund seines Krebsleidens kürzertreten muss. "Der Prinz wird auch weiterhin seine Frau und seine Familie unterstützen und gleichzeitig seinen offiziellen Pflichten nachkommen, wie er es seit Anfang des Jahres getan hat", erklärte der Sprecher der Eheleute dem Magazin dazu.

Während Kate alles tut, um wieder gesund zu werden, stärkt ihr ihre Familie den Rücken – auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) wollen ihr trotz Streitigkeiten zumindest ein wenig Kraft spenden. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", erklärten die Sussexes in einer Pressemitteilung, die unter anderem The Telegraph vorliegt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

