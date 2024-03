Endlich verraten: So weit ist schwangere Laura Maria Rypa!

Anfang dieses Jahres verkündeten Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (31) voller Freude, dass sie ein zweites Kind erwarten. Erst 2023 hießen sie ihren ersten gemeinsamen Sohn willkommen. Die kleine Familie fiebert der Ankunft eines weiteren Babys schon voll entgegen. Dazu verrät die Influencerin auch endlich neue Details und postete dazu vor zwei Tagen ein Foto von ihrem Babybauch auf Instagram mit der Frage: "Was glaubt ihr, wie weit ich schon bin?" Nun kam die Auflösung des Rätsels! Der Social-Media-Star ist bereits im vierten Monat schwanger.

Einige andere Details sind allerdings nach wie vor Geheimnisse – beispielsweise, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Laura will ihren Verlobten Pietro mit dem Geschlecht des Babys überraschen. Die Fans haben schon einige Theorien, was es am Ende wird. Immerhin hält die Beauty sie stets auf dem Laufenden, was ihre zweite Schwangerschaft betrifft – und dass die anscheinend ganz anders ist als die erste. Nicht nur, dass sie auf einmal mit Hautunreinheiten zu kämpfen hat, auch körperlich scheint es sie diesmal ziemlich zu beeinträchtigen. Die Fans vermuten deswegen, dass Laura und Pietro diesmal ein Mädchen erwarten.

Lauras Schatz Pietro geht in seiner Rolle als Papa total auf. Auf Instagram zeigt der Sänger regelmäßig, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Unter Fotos seines jüngsten Sohnes Leano und seines Ältesten Alessio schrieb er erst kürzlich rührende Worte: "Meine Jungs, meine Kämpfer, mein Leben." Und obwohl seine Partnerin das Geschlecht des neuen Babys geheim halten will, hat er natürlich auch ein paar Ideen, was es eventuell werden könnte. Pietro erklärt dazu: "Ob es wieder ein Junge wird oder dieses Mal eine kleine Prinzessin, wissen wir noch nicht, aber Papas Bauchgefühl sagt, es wird wieder ein Junge."

Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano im September 2023

Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

