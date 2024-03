Prinz Harry nimmt Prinzessin Kates Krebsdiagnose sehr mit

Es ist das Gesprächsthema unter Fans des britischen Königshauses: Bei Prinzessin Kate (42) wurde Krebs festgestellt. Das geht wohl auch ihrem Schwager Prinz Harry (39) ziemlich nahe. Laut dem Royal-Experten Richard Fitzwilliams soll der Herzog sich mit Kate früher einmal sehr gut verstanden und sie sogar als "die Schwester, die er nie hatte" beschrieben haben. Das gab der PR-Berater in einem Gespräch mit Mail Online preis. Genau deswegen soll Harry laut dem Experten nach Kates Diagnose bereits privat mit ihr Kontakt aufgenommen haben.

Die Krebserkrankung von Kate könnte Harry auch besonders nahegehen, weil es bereits das zweite Mal ist, dass jemand in seiner Familie schwer erkrankt ist. Erst Anfang des Jahres wurde veröffentlicht, dass bei seinem Vater König Charles (75) III. ebenfalls Krebs diagnostiziert wurde. Als die Nachricht damals die Öffentlichkeit erreichte, ist Harry innerhalb der nächsten Tage nach London gereist, um seinen Vater zu sehen. Könnte das bedeuten, dass er auch für Kate aus Amerika zurückkommt? Das bleibt abzuwarten.

Noch ist Harry allerdings in Los Angeles bei seiner Frau, Herzogin Meghan (42). Die ehemalige Schauspielerin hat nämlich vor einigen Wochen ihr neues Lifestyle-Unternehmen, American Riviera Orchard, gelauncht. Angeblich hat sie dafür eine kleine Promo-Tour dafür geplant. Harry soll sie auf der Reise begleiten. Wie ein Insider gegenüber Mirror verrät, habe Harry aber trotzdem Interesse daran, seiner Familie in Großbritannien in diesen schwierigen Zeiten zu helfen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, April 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

