Sacha Baron Cohen weist Rebel Wilsons Vorwürfe von sich!

Erst kürzlich machte Rebel Wilson (44) deutlich, dass sie in ihren Memoiren über ihren einstigen "The Brothers Grimsby"-Kollegen Sacha Baron Cohen (52) auspacken wird. Dieser will das aber nicht auf sich sitzen lassen. "Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von 'The Brothers Grimsby' anwesend waren", stellt ein Sprecher des Schauspielers nun gegenüber TMZ klar. Sacha hätte darauf bestanden, dass jegliche intimen Szenen den Richtlinien und vertraglichen Anforderungen entsprachen und alle Beteiligten am Set dem Drehbuch folgten, das zuvor von den Schauspielern genehmigt wurde.

Rebel und Sacha standen 2016 für die Komödie "The Brothers Grimsby" gemeinsam vor der Kamera. Am Set soll sie der 52-Jährige Rebel dazu gedrängt haben, sich nackt auszuziehen und andere anstößige Dinge zu tun. Zuvor hatte sie bereits angekündigt, in "Rebel Rising" über einen männlichen Co-Star auszupacken, was wohl für mächtig Ärger sorgte. Auf Instagram bezog die Pitch Perfect-Darstellerin bereits Stellung. "Ich werde mich nicht von teuren Anwälten einschüchtern oder zum Schweigen bringen lassen. Das Arschloch, über das ich in einem Kapitel meines Buches spreche, ist Sacha Baron Cohen. Ich habe in meinem Buch über ein Arschloch geschrieben. Jetzt versucht dieses Arschloch, mich zu bedrohen."

Sacha soll bereits einen Krisen-PR-Manager und Anwälte angeheuert haben, um gegen sie vorzugehen. Rebel wolle sich davon aber nicht einschüchtern lassen, wie sie ebenfalls in ihrem Statement betonte: "Er versucht zu verhindern, dass die Presse über mein Buch berichtet. Aber das Buch wird erscheinen und alle werden die Wahrheit erfahren." Ihre Memoiren sollen in den wenigen Tagen, am 2. April, erscheinen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de