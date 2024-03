Memoiren: Rebel Wilson wird über Sacha Baron Cohen auspacken

Rebel Wilson (44) macht sich bereit für die Veröffentlichung ihrer Memoiren. Wie die Schauspielerin bereits angekündigte, sollen in ihrem Buch einige intime Details und Geheimnisse ihrer Karriere gelüftet werden. Unter anderem sprach sie über einen männlichen Co-Star, der sein Fett wegbekommen würde – das sorgte wohl für ordentlich Ärger. In ihrer Instagram-Story bezieht die Pitch Perfect-Darstellerin nun Stellung. "Ich werde mich nicht von teuren Anwälten einschüchtern oder zum Schweigen bringen lassen", macht Rebel deutlich und erklärt: "Das Arschloch, über das ich in einem Kapitel meines Buches spreche, ist Sacha Baron Cohen (52)."

"Ich habe in meinem Buch über ein Arschloch geschrieben. Jetzt versucht dieses Arschloch, mich zu bedrohen", beschreibt die Australierin ihre missliche Lage. Der Borat-Mime habe extra Krisen-PR-Manager und Anwälte angeheuert, um gegen sie vorzugehen. Rebel wolle jedoch unter dem Druck nicht einknicken. "Er versucht zu verhindern, dass die Presse über mein Buch berichtet. Aber das Buch wird erscheinen und alle werden die Wahrheit erfahren", stellt sie klar. Worum genau es gehen wird, ist bislang unbekannt.

Rebels Fans spekulieren jedoch bereits fleißig. In einer Reihe von Tweets äußerte sich die Stand-up-Comedienne im Jahr 2017 über einen Zwischenfall mit einem namentlich nicht genannten Kollegen. Der Mann soll sie aufgefordert haben, einen sexuellen Akt mit ihm zu vollziehen, während seine Freunde filmten. Sie schreibt: "Später wurde ich von einem Vertreter des Stars bedroht, ich solle nett sein und ihn unterstützen. Ich weigerte mich. Die ganze Sache war ekelhaft." Viele Fans gehen nun davon aus, es könne sich hierbei vielleicht um Sacha gehandelt haben.

