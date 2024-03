Ehrlicher Einblick: Roxy Zinger zeigt ihren After-Baby-Body

Roxy Zinger steht zu den Veränderungen an ihrem Körper. Am vergangenen Wochenende wurde die einstige Temptation Island-Teilnehmerin erstmals Mama. Mit ihrem Partner Andreas Paulus durfte sie sich über einen Sohn freuen. Wenige Tage nach der Geburt meldet sich die frischgebackene Mutter jetzt bei ihren Fans mit einem Update zu ihrem After-Baby-Body. "Ich will ehrlich mit euch sein und euch keinen perfekt-geposed Influencer-Körper zeigen", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. "Alles noch sehr fluffig und ich habe noch sehr viel Wasser im Körper", erklärt Roxy ihrer Community.

Vier Tage nach der Entbindung scheint sich die Influencerin keinen allzu großen Kopf um ihren After-Baby-Body zu machen. Roxy sehe die Veränderungen sehr gelassen: "Und tatsächlich habe ich während der Geburt unten rechts und links Dehnungsstreifen davon getragen." Doch diese würden Roxy überhaupt nichts ausmachen, wie sie betont: "Aber ich finde sie tatsächlich gar nicht so dramatisch." Am vergangenen Sonntag hatte sie ein Bild aus dem Krankenhaus geteilt, das sie mit ihrem Neugeborenen zeigte. "Wie könnte unser kleines Glück noch perfekter werden? Heute kam unser kleines Wunder zur Welt. Mit 3340 Gramm und 54 cm. Ich freue mich auf unsere Zukunft, mein Schatz", schrieb Roxy zu dem Schnappschuss.

Schon während ihrer Schwangerschaft hatte Roxy ihre Fans mit Einblicken in ihren Alltag versorgt. Im Dezember 2023 machte sie dem Vater ihres Kindes via Instagram eine Liebeserklärung. "Im Traum hätte ich nicht gedacht, jemanden kennenzulernen, mit dem ich heute zusammenwohne und dazu auch noch schwanger bin", schwärmte sie und fügte hinzu: "Danke Schatz, dass es dich gibt. Ich freue mich auf unsere Zukunft."

Instagram / _roxytv_ Roxy Horner zeigt ihren After-Baby-Body

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby

