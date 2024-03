Nach Vorwurf gegen Sacha: Rebel Wilson meldet sich zu Wort

Rebel Wilson (44) schießt scharf gegen Sacha Baron Cohen (52). In ihren Memoiren, die bald herauskommen sollen, spricht die Schauspielerin über eine unangenehme Erfahrung mit dem Borat-Mimen: Er soll von ihr verlangt haben, ihren Finger in seinen Po zu stecken. Im Netz erhält sie viel Zuspruch und meldet sich nun dankbar in ihrer Instagram-Story zurück. "Vielen Dank an alle, die mir in den letzten Tagen großartige Nachrichten der Unterstützung geschickt haben, und an diejenigen, die mit mir ihre Geschichten über dieses Arschloch geteilt haben", schreibt Rebel. Sie arbeite derzeit hinter den Kulissen mit Hochdruck daran, ihr Buch dennoch herausbringen zu können.

Denn: Sacha soll die Anschuldigungen gar nicht gut aufgenommen haben. Die Pitch Perfect-Darstellerin behauptet, dass er derzeit versucht, die Veröffentlichung ihrer Memoiren zu unterbinden – er soll unter anderem einen Krisen-PR-Manager auf den Fall angesetzt haben. "Keine Sorge, ich werde mich von diesem Typen nicht einschüchtern oder bedrohen lassen", betont sie. Weiterhin möchte Rebel eine Sache klarstellen: "Mein Buch handelt nicht von diesem Kerl – das ist nur ein Kapitel!" Sie als Person habe viel mehr Geschichten auf Lager als nur dieser eine, wenn auch unangenehme Vorfall am Filmset.

Mittlerweile hat auch Sacha selbst zu den Vorwürfen Stellung bezogen und beteuert, sie seien haltlos! "Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von 'The Brothers Grimsby' anwesend waren", stellte ein Sprecher des Schauspielers jüngst gegenüber TMZ klar.

Getty Images Rebel Wilson im Mai 2023

Getty Images Sacha Baron Cohen bei der Oscar-Verleihung 2021

