Schauspieler Louis Gossett Jr. stirbt im Alter von 87 Jahren

Traurige Neuigkeiten für Fans von "Ein Offizier und ein Gentleman". Louis Gossett Jr., der für seine Leistung in dem Film einen Oscar gewonnen hatte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigt sein Neffe gegenüber Associated Press. In einem weiteren Statement heißt es: "Wir bedauern von ganzem Herzen, dass unser geliebter Vater heute Morgen verstorben ist. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in dieser Zeit ihr Beileid bekunden. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit."

Der US-Amerikaner sei am Donnerstag in Kalifornien verstorben. Die Todesursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Er hinterlässt zwei Söhne. Satie ist sein leibliches Kind und Sharron wurde von Louis adoptiert, nachdem er ihn in einer TV-Sendung gesehen hatte.

Schon früh erkannte Louis, dass er einmal Schauspieler werden will. In seinen Memoiren "An Actor and a Gentleman" schrieb er: "Ich war süchtig – und mein Publikum auch." Seine erste Rolle bekam er mit 16 Jahren. Über sein Broadway-Debüt schrieb er: "Ich wusste zu wenig, um nervös zu sein. Rückblickend hätte ich mich zu Tode erschrecken müssen, als ich die Bühne betrat, aber hab ich nicht."

Getty Images Louis Gossett Jr. im April 2023

Getty Images Louis Gossett Jr., Schauspieler

