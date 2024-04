Todesursache bekannt: Daran starb Louis Gossett Jr. (†87)

Erst kürzlich ging die traurige Nachricht um die Welt: Schauspieler und Oscargewinner Louis Gossett Jr. ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Jetzt, nur wenige Wochen nach seinem Tod, ist bekannt, woran der "Ein Offizier und ein Gentleman"-Darsteller gestorben ist. TMZ soll die Sterbeurkunde des Schauspielers vorliegen, in der die Haupttodesursache vermerkt ist. Demnach soll eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung – auch bekannt als COPD – zum Tod des US-Amerikaners geführt haben.

Zusätzlich sollen eine Herzinsuffizienz sowie Vorhofflimmern zu Louis (87)' Tod beigetragen haben. Nach Informationen des Newsportals soll der Schauspieler schon seit Jahren gegen die Lungenerkrankung gekämpft haben – ein Kampf, den er bedauerlicherweise am Ende verloren hatte. Aus dem Todesbericht soll zudem hervorgehen, was mit dem Leichnam des US-Amerikaners passieren soll. In diesem soll vermerkt sein, dass der Körper des Schauspielers eingeäschert wird.

Das Ableben des Filmdarstellers wurde vor einigen Wochen durch seinen Neffen bestätigt. Gegenüber Associated Press gab ein Familienmitglied von Louis ein Statement ab, in dem es hieß: "Wir bedauern von ganzem Herzen, dass unser geliebter Vater heute Morgen verstorben ist. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in dieser Zeit ihr Beileid bekunden. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit." Mit seinem Tod hinterlässt der Schauspieler zwei Söhne.

Getty Images Louis Gossett Jr. im Februar 2020

Getty Images Louis Gossett Jr. im April 2023

