Bekommt Scarlett Johansson Rolle in "Jurassic World"-Film?

Die Schauspielerin Scarlett Johansson (39) liebäugelt mit einer Rolle im kommenden "Jurassic World"-Film! Laut dem Hollywood Reporter ist die 39-Jährige im Gespräch für den neuesten Film der "Jurassic World"-Reihe, bei dem Gareth Edwards Regie führt und "Jurassic Park"-Autor David Koepp (60) das Drehbuch schreibt. Die Schauspielerin soll sich sowohl mit Gareth als auch mit dem Produzenten Frank Marshall getroffen und bereits ein Angebot für eine Rolle erhalten haben. Es ist jedoch nicht bekannt, ob Scarlett das Angebot angenommen hat oder wie der allgemeine Stand der Verhandlungen ist.

Der offizielle Instagram-Account des Franchise teilte vor Kurzem das bekannte T-Rex-Logo und fügte den 2. Juli 2025 als Startdatum hinzu. Der vierte Teil wird der siebte Film im "Jurassic Park"-Franchise und wird bereits von den Fans herbeigesehnt. Storytechnisch soll der neue Film nicht mit den vorherigen zusammenhängen. Demnach könnte die zweifache Oscar-nominierte Schauspielerin die Nachfolge ihres Marvel-Kollegen Chris Pratt (44) antreten und eine Hauptrolle im neuesten Teil des Dinosaurier-Franchise übernehmen.

Scarlett wurde vor allem zu Beginn ihrer Karriere oftmals übersexualisiert und immer in Rollen gesteckt, die sie in eine bestimmte Schublade steckten. Im Laufe der Jahre konnte sie jedoch viele Hauptrollen an Land ziehen und spielte unter anderem in den Marvel-Filmen, "Lucy" und "Lost in Translation". Außerdem soll sie in einer demnächst erscheinenden, noch unbenannten romantischen Komödie neben Channing Tatum (43) zu sehen sein.

Getty Images Scarlett Johansson bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

