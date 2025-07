Scarlett Johanssons Zwilling ist ihr größter Unterstützer

Scarlett Johansson (40) hat bei der Premiere ihres neuen Films "Jurassic World: Rebirth" in New York City nicht nur als Star geglänzt, sondern auch ihre Familie an ihrer Seite gehabt. Besonders emotional war für die Schauspielerin, dass ihr Zwillingsbruder Hunter Johansson (40) Teil dieses besonderen Moments war. Scarlett verriet gegenüber E! News: "Er war der lauteste Zuschauer." Besonders sei er von der actionreichen Handlung des Films mitgerissen worden. "Ich wusste, dass das so sein würde, weil er Jurassic so sehr liebt und total begeistert davon war", erklärte die Schauspielerin.

Die beiden verbindet zudem eine süße Erinnerung: "Wir haben den Film zusammen gesehen, als wir neun oder zehn Jahre alt waren, im Kino… und jetzt sind wir hier und der Kreis schließt sich. Das ist irgendwie verrückt", erklärte Scarlett in Bezug auf das Original Jurassic Park. Die Dreharbeiten für den vierten "Jurassic World"-Teil führten sie und das Team mit Jonathan Bailey (37) und Mahershala Ali (51) auf eine abgelegene Insel bei Krabi in Thailand, wo die tropische Umgebung die perfekte Kulisse für den actionreichen Blockbuster bot. Scarlett beschrieb, wie surreal das war: "Als wir diesen kleinen Dschungelpfad zum Strand hinuntergingen, dachte man sich: 'Oh mein Gott, hier draußen ist es wirklich wie im Jurassic Park!'"

Dass ihr Bruder zur Premiere kam, bezog Scarlett gar nicht so sehr auf sich: "Er wäre sowieso dort gewesen, weil er ein Fan ist", erklärte die Schauspielerin. Dennoch betont die Schauspielerin immer wieder, wie besonders ihre Verbindung ist. Neben ihrem Bruder waren auch andere wichtige Menschen in Scarletts Leben bei der Premiere dabei. Ihr Ehemann Colin Jost (43), den sie 2020 heiratete und mit dem sie den dreijährigen Sohn Cosmo hat, unterstützte sie mit seiner Anwesenheit. Scarlett ist außerdem Mutter der zehnjährigen Tochter Rose, aus ihrer Beziehung mit dem heutigen Kunstkurator Romain Dauriac.

Getty Images Hunter und Scarlett Johansson 2014 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York

Instagram / houseofdylan Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson und Sam Dylan bei "Jurassic World"-Premiere

Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin, mit ihrem Mann Colin Jost