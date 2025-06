Scarlett Johansson will die Freiheit ihrer Kinder bewahren

Scarlett Johansson (40) hat kürzlich verraten, dass ihre zehnjährige Tochter Rose den neuen Film der Schauspielerin, "Jurassic World: Die Wiedergeburt", für sehenswert hält. Beim Premierenabend in New York City sprach sie mit E! News und erklärte, obwohl der Film als besonders gruselig gilt, sei er für Familien durchaus geeignet. "Man muss ihn vielleicht durch die Finger anschauen, aber ich würde meine Tochter ihn sehen lassen", sagte Scarlett mit einem Lächeln. Rose ist das gemeinsame Kind der Schauspielerin und ihres Ex-Mannes Romain Dauriac.

Die Schauspielerin, die zudem Mutter eines dreijährigen Sohnes namens Cosmo ist, den sie mit Ehemann Colin Jost (43) hat, äußert sich selten zu ihrem Familienleben. In einem früheren Interview mit InStyle erklärte sie, wie wichtig ihr die Privatsphäre ihrer Kinder ist. Tochter Rose würde beispielsweise gerne kreative Videos für Scarletts Hautpflegemarke "The Outset" machen, doch sie musste ihr erklären, dass dies in ihrem Alter noch nicht möglich sei. Für Scarlett sind Anonymität und Eigenentscheidungen ihrer Kinder entscheidend, da sie aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer das Leben im Rampenlicht sein kann. "Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, macht der Gedanke, erkannt und gefeiert zu werden, Spaß, aber andererseits kann man es nie wieder in eine Flasche stopfen", gab die Schauspielerin offen zu.

Bei der Premiere strahlte Scarlett nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Partnerlook mit Colin Jost. Das Paar zog mit dem weißen Ensemble alle Blicke auf sich, während sie verliebt Hände hielten. Scarlett zeigte sich mit ihrem tief ausgeschnittenen Trägerkleid von ihrer eleganten Seite, während Colin sportliche Akzente mit weißen Sneakern setzte. Gemeinsam demonstrierten die beiden einmal mehr, wie harmonisch sie als Paar auftreten – beruflich und privat bleibt die Schauspielerin also erfolgreich.

