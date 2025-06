Darum knutschte Jonathan Bailey Scarlett auf dem Red Carpet

Jonathan Bailey (37) und Scarlett Johansson (40) haben bei den Premieren ihres neuen Films Jurassic World: Die Wiedergeburt für Gesprächsstoff gesorgt. Der Schauspieler, bekannt aus Serien wie Wicked, drückte seiner Kollegin bei den Veranstaltungen in London am 17. Juni und in New York am 24. Juni jeweils einen herzlichen Kuss auf die Lippen – und das sogar im Beisein von Scarletts Ehemann Colin Jost (42). Nun erklärte Jonathan gegenüber Entertainment Tonight, dass er voll und ganz dazu stehe: "Wenn du deine Freunde nicht küssen kannst, wann dann? Das Leben ist zu kurz."

Ferner schwärmte Jonathan davon, mit Scarlett und Mahershala Ali (51) zusammengearbeitet zu haben. "Scarlett ist endlos witzig und intelligent – ich habe so viel von ihr gelernt", erklärte er. Der Schauspieler, der offen zu seiner Homosexualität steht, sprach zudem über die Herausforderungen und Veränderungen in der Filmbranche: "Es gibt immer noch Vorurteile, gegen die man kämpfen muss, aber die Möglichkeiten für Schauspieler, ganz egal ihrer Sexualität, haben sich enorm verändert."

In dem neuen Teil der Dinosaurier-Saga, der fünf Jahre nach den Ereignissen des letzten Films ansetzt, begeben sich die drei Hauptdarsteller auf eine Mission, um das Erbgut überlebender Dinosaurier zu sichern. Dabei geraten sie auf eine gefährliche Insel, die von mutierten Kreaturen bewohnt wird. Während des Gesprächs mit dem Magazin zeigte sich Jonathan dankbar, Teil dieses außergewöhnlichen Projekts zu sein: "Diese Menschen bereichern das Erlebnis auf eine Weise, die ich nicht erwartet hätte. Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit ihnen auf der Leinwand zu sein."

Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, Schauspieler

Getty Images Hollywoodstars Jonathan Bailey und Scarlett Johansson, Juni 2025

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025

