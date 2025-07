Hunter und Scarlett Johansson: Ein besonderes Zwillingsband

Scarlett Johansson (40) hat kürzlich in einem Interview ihre ganz besondere Verbindung zu ihrem Zwillingsbruder Hunter Johansson (40) beschrieben. Die Schauspielerin, die am selben Tag wie ihr Bruder am 22. November 1984 geboren wurde, sprach liebevoll über ihre Beziehung und erwähnte, wie sehr sie sich von ihm inspiriert fühlt. "Hunter ist die gütigste und herzlichste Person, die ich kenne", sagte Scarlett gegenüber E! News. Gleichzeitig betonte Hunter, wie wichtig ihm seine Schwester ist: "Sie ist meine andere Hälfte. Nichts ist mir wichtiger als sie." Die beiden wuchsen zusammen mit ihren älteren Geschwistern in New York auf und lebten dort ein weitgehend normales Stadtleben, bevor Scarletts Schauspielkarriere begann.

Hunter, der sich für viele gemeinnützige Projekte und Organisationen engagiert, bleibt trotz der Bekanntheit seiner Schwester bodenständig. Schon als Kinder haben die beiden oft kleinen Schabernack miteinander getrieben, ganz wie es unter Geschwistern üblich ist. Diese enge Verbindung ist bis heute ein wichtiger Bestandteil in Scarletts Leben. Sie schätzt vor allem die besonderen Momente, in denen sie ihren Promistatus kurz hinter sich lassen kann, um einfach wieder "Scarlett, die Schwester" zu sein – unbeschwert und ganz nah bei ihrem Bruder.

Trotz ihres hektischen Lebens nimmt sich Scarlett immer Zeit für ihren Bruder Hunter, der selbst ein engagiertes Leben führt. Während Scarlett in Hollywood Weltruhm erlangt hat, zieht Hunter die Arbeit abseits des Rampenlichts vor. Scarlett betonte, wie sehr sie die gegenseitige Unterstützung zwischen ihnen schätzt und wie Hunter ihr Leben bereichert. Er erinnert sie stets daran, wer sie ist und woher sie kommt – eine Verbindung, die ihr, gerade als Mutter von zwei Kindern, sehr viel bedeutet.

Getty Images Scarlett und ihr Bruder Hunter Johansson im November 2014 in New York

Getty Images Hunter Johansson im November 2021 in Beverly Hills

Getty Images Hunter und Scarlett Johansson, Schauspieler