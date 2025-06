Scarlett Johansson und ihr Mann Colin flashen im Partnerlook

Scarlett Johansson (40) und Colin Jost (42) sorgten bei der New Yorker Premiere des neuen Films "Jurassic World: Die Wiedergeburt" für staunende Gesichter, als sie im perfekten Partnerlook über den roten Teppich schritten. Die Schauspielerin, die in einem weißen, tief ausgeschnittenen Trägerkleid mit Rüschen glänzte, und ihr Ehemann Colin, der sich in einem weißen Anzug mit passendem Hemd und Sneakern präsentierte, hielten sich verliebt an den Händen und posierten gemeinsam für die Kameras. Dabei tauschten sie immer wieder verliebte Blicke aus, die von den Fotografen eifrig festgehalten wurden.

Die Premiere, zu der die beiden als Paar aufgetreten sind, markierte nicht nur ein modisches Highlight, sondern offenbarte auch ein Stück von Scarletts Familienleben. Wie die Schauspielerin auf der Veranstaltung ausplauderte, durften ihre beiden Kinder, die zehnjährige Rose und der dreijährige Cosmo, bei den Dreharbeiten in den Sommermonaten an den weltweiten Drehorten dabei sein. Dies sei jedoch eher eine Ausnahme gewesen. "Es war eine besondere Gelegenheit, und ich wollte sie daran teilhaben lassen", verriet sie gegenüber E! News.

Bei der Premiere in London vor wenigen Tagen stand Scarlett ebenfalls im Mittelpunkt, allerdings in anderer Begleitung. Dort posierte sie mit ihrem Co-Star Jonathan Bailey (37). Die beiden zeigten sich recht innig und begrüßten sich vor der versammelten Presse mit einem freundschaftlichen Kuss und einer liebevollen Umarmung. Die Fans waren durchweg begeistert von dem gemeinsamen Auftritt der Hollywoodstars: Sie kommentierten das harmonische Zusammenspiel der beiden mit positiven Reaktionen in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin, mit ihrem Mann Colin Jost

Anzeige Anzeige

Gerald Matzka / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, Schauspieler