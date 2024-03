Keanu Reeves unterstützt Sandra Bullock nach Tod von Bryan

Für Sandra Bullock (59) waren die vergangenen Monate sehr schwer. Im August 2023 verlor die Schauspielerin ihren Lebenspartner Bryan Randall im Kampf gegen die unheilbare Krankheit ALS. Ihr langjähriger Freund Keanu Reeves (59) steht ihr in dieser Zeit zur Seite. Wie ein Insider gegenüber Ok! berichtet, sei der "Matrix"-Star ein wahrer "Lebensretter" gewesen. "Er war nicht nur eine Schulter zum Ausweinen, sondern auch da, um ihre Laune zu heben, sie zum Lachen zu bringen und ihr eine bessere Zukunft zu ermöglichen", erklärt die Quelle.

Auch Keanu musste vor einigen Jahren schwere Schicksalsschläge verkraften. 1999 erlitt Jennifer Syme, die damalige Freundin des Filmstars, eine Totgeburt der gemeinsamen Tochter. Rund zwei Jahre später verlor er seine Partnerin bei einem Verkehrsunfall. Mittlerweile ist der 59-Jährige wieder glücklich an die Künstlerin Alexandra Grant vergeben. Laut dem Onlinemagazin gebe das Sandra "Hoffnung auf eine weitere Beziehung in ihrer Zukunft".

Wie ein Informant wissen will, ist die The Blind Side-Bekanntheit auf dem Weg der Besserung und offen, sich wieder auf die Liebe einzulassen – doch da der Tod erst acht Monate her ist, falle es ihr noch sehr schwer. "Sandra will den Schmerz loslassen und sich erlauben, wieder zu lieben, aber es fällt ihr schwer, sich einzureden, dass sie jemals einen anderen finden wird", verriet der Insider gegenüber Life & Style. Sie sei "noch nicht fertig mit der Heilung, aber sie ist bereit, weiterzumachen", fügte er hinzu. Dass Sandra in ihrer Zukunft der Liebe trotz allem optimistisch entgegentritt, habe sich wohl auch Bryan zu Lebzeiten gewünscht: Er habe gewollt, dass die Beauty "die Scherben aufhebt und versucht, einen guten Kerl zu finden".

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

ROL/X17online.com Sandra Bullock und Bryan Randall

