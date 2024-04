Ex-Footballspieler Vontae Davis mit 35 Jahren verstorben

Bestürzende News aus der Sportwelt – Vontae Davis (35) ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Wie WSVN berichtet, wurde der ehemalige Footballspieler am heutigen Montag tot in dem Haus seiner Großmutter Adaline Davis in der Nähe von Miami aufgefunden. Nähere Details zu den Umständen seines Todes sowie der Ursache gibt es bisher noch nicht, die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zwar noch keine konkreten Erkenntnisse, die Beamten gehen aber nicht von einer Fremdeinwirkung aus.

Fans, Freunde und ehemalige Sportkollegen sind schockiert von Vontaes plötzlichem Tod. "Es kann nicht wahr sein" und "Nein, das ist ein Scherz. Ruhe in Frieden, Bro", lauten nur zwei Kommentare auf seinem Instagram-Profil. Sein früherer College-Trainer Chester Frazier schreibt auf X: "Wir haben heute einen Großen verloren. Ruhe in Frieden, Vontae Davis. Mann, nichts als gute Erinnerungen an diesen Kerl in der Schule. Wir beten für die Familie Davis."

Vontae hatte seine Footballkarriere bereits in der High School begonnen und im College weitergeführt. Von dort aus ging es direkt in die Profi-Liga der USA – die NFL. Zunächst spielte er für die Miamia Dolphins, dann für die Indiana Colts und zuletzt für die Buffalo Bills. 2018 verkündete er in der Halbzeit eines Spieles seinen Rücktritt. Seitdem war es ruhiger um ihn – in den vergangenen Jahren arbeitete er als CEO eines Spas und schrieb kürzlich ein Kinderbuch.

Getty Images Vontae Davis, Footballspieler

