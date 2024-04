Mit 45 Jahren: Grammy-Gewinner Casey Benjamin ist gestorben

Traurige Nachrichten aus den USA: Casey Benjamin ist tot. Wie das Management des Saxofon-Musikers gegenüber Huffington Post bestätigt, sei er am 31. März ganz unerwartet gestorben. Nähere Informationen zu den Umständen seines Ablebens sind nicht bekannt. Auch die Todesursache des zweifachen Grammy-Award-Gewinners wurde bisher nicht veröffentlicht. Die Trauer um den US-Amerikaner ist groß. Viele Fans und Freunde widmen ihm rührende Worte im Netz. "Casey war einer der besten Saxofonisten, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich hatte die Ehre, ihn im letzten Jahr spielen zu hören. [...] Möge seine Seele in Frieden ruhen", kommentiert ein Bewunderer im Netz.

Derrick Hodge, mit dem Casey in der Band Robert Glasper Experiment gespielt hat, schreibt auf X: "Heute Abend ehre ich einen Bruder. Casey Benjamin, danke, dass du mich inspiriert hast, dass du ein Licht in meinem Leben warst und dass du einen unglaublichen Einfluss auf die Musikwelt hast. Ich werde dein Lächeln mit mir tragen, Bruder."

Casey war nicht nur als Saxofonist erfolgreich, sondern überzeugte auch am Keyboard, als Produzent und als Songwriter. Im Laufe seiner Karriere war er Teil von ein paar Bands. Bekannt war er vor allem für seine Arbeit in dem Funk-Duo HEAVy, der Musikgruppe Blackout und Robert Glasper Experiment. Mit letzterer Band gewann er jeweils einen Grammy für das beste R&B-Album sowie beste traditionelle R&B-Performance. Außerdem arbeitete er mit namhaften Künstlern wie Beyoncé, John Legend (45), Kendrick Lamar (36) oder Mary J. Blige (53).

Getty Images Casey Benjamin, Musiker

Getty Images Casey Benjamin, Musiker

