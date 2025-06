Sie braucht OP: Twenty4tims Mutter liegt im Krankenhaus

Die Fans von Twenty4tim (24) sorgten sich in den vergangenen Tagen um seine Mama Christina: Diese musste kürzlich ins Krankenhaus gebracht werden. Der Grund: starke Schmerzen, die nicht mehr nachließen und sogar zunahmen. "Wir mussten meine Mama gestern ganz plötzlich ins Krankenhaus fahren", teilte der Influencer auf Instagram mit. Nun steht fest, dass bei Christina ein Eingriff notwendig ist – ihre Gallenblase muss entfernt werden. Tim zeigt sich erleichtert, dass nun endlich klar ist, was seiner Mutter fehlt.

Christina meldete sich ebenfalls zu Wort – und machte dabei deutlich, dass sie Respekt vor dem Eingriff an der Gallenblase hat. "Danke… für jede einzelne Nachricht. Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich keinen Schiss vor der OP habe…", gestand Christina auf Social Media. Doch ihr Sohn versicherte den besorgten Fans, dass sie in den besten Händen sei. "Mama ist hier aber sehr gut untergekommen & aufgehoben. Und die Tage, an denen sie jetzt im Krankenhaus bleiben muss, packen wir auch", erklärte der Webstar.

Offenbar rückt die Familie in schwierigen Zeiten besonders eng zusammen, was einmal mehr zeigt, wie wichtig der innige Zusammenhalt für den Influencer ist. Mit seiner Mutter ist Tim extrem eng – Gleiches gilt für seinen Stiefvater Sven. So begleiteten die beiden ihn beispielsweise 2024 nach Australien fürs Dschungelcamp. Im vergangenen Dezember feierten Christina und ihr Liebster schließlich ihre Verlobung nach 16 Jahren. Auch während ihrer gesundheitlichen Probleme hält die Familie zusammen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Mutter Christina im Juni 2025

Instagram / kampi.c Twenty4tim und seine Mama Christina im September 2024

Instagram / kampi.c Webstar Twenty4tim (r.) mit seiner Mutter Tina und seinem Stiefvater Sven