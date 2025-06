Kläger äußert sich nach Festnahme von Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich nach seiner Festnahme am Hamburger Flughafen mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert gesehen. Hintergrund des Falls ist eine offene Hotelrechnung in Höhe von rund 13.827 Euro aus Dezember 2021, die in einem Tiroler Wellnesshotel angefallen war. Der Hotelmanager Willi Steindl zeigte den prominenten Gast an und bezeichnete die Situation gegenüber RTL als gezielten Betrugsversuch und äußerte, dass der Fall nun endlich geklärt werden müsse: "Ich habe da überhaupt keine Genugtuung. Ich will einfach, dass das fair abgewickelt wird." Jimi hingegen erklärte, es handele sich um ein Missverständnis und die Rechnung sei längst beglichen worden. Ob und wie es juristisch für den Schauspieler weitergeht, bleibt vorerst ungeklärt.

Laut der Staatsanwaltschaft Innsbruck ist der Verdacht des Betrugs auch nach der nachträglichen Bezahlung der Rechnung nicht vom Tisch. Der Haftbefehl wurde aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr ausgestellt, da der 33-Jährige angeblich eine italienische Adresse angegeben haben soll, an der er jedoch nicht gemeldet war. Ein zivilrechtliches Verfahren wurde bereits 2024 zugunsten des Hotels entschieden, nachdem der Schauspieler nicht zum Gerichtstermin erschienen war. Sollte es zu einer Verurteilung wegen schweren Betrugs kommen, drohen Jimi bis zu drei Jahre Haft. Sein derzeitiges Management versicherte, sobald die Zahlung offiziell bestätigt sei, könnte er auf freien Fuß kommen.

Jimi hatte laut Bild-Informationen die vergangene Nacht in einer Einzelzelle verbracht und auf eine Klärung durch die Justiz gehofft. "Macht euch keine Sorgen, [es] gibt ein großes Missverständnis. Wir klären das gerade", beruhigte er seine Fans in einer Instagram-Story am gestrigen Abend. In der Einzelhaft gelten strenge Regeln: Dort hat er nur eine Stunde Hofgang täglich und muss ansonsten 23 Stunden in der Zelle bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie er sich aus der aktuellen Situation herauswinden wird, da mögliche juristische Konsequenzen sein ohnehin wechselhaftes Leben beeinflussen könnten.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2024

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

