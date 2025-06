Bezahlt Kanye West Bianca für ihre freizügigen Auftritte?

Kanye West (48) soll angeblich seine Ehefrau Bianca Censori (30) mit einer Summe von 100.000 Dollar [ca. 85.000 Euro] dazu gebracht haben, ein besonders freizügiges Outfit zu tragen. Die Designerin zeigte sich kürzlich in New York in einem Set aus zuckersüßer Candy-Lingerie, das offensichtlich aus essbaren Materialien bestand. Ursprünglich soll Bianca den Vorschlag ihres berühmten Ehemannes strikt abgelehnt haben, doch nach der verlockenden finanziellen Offerte habe sie schließlich eingewilligt. Das behauptete ein Insider gegenüber US Sun. Die beiden heirateten im Dezember 2022 heimlich, und seitdem sorgt das Paar mit Biancas provokanten Looks immer wieder für Schlagzeilen.

Hinter den aufsehenerregenden Outfits steckt offenbar ein klares System: Kanye, der einst die Modewelt mit seiner eigenen Marke revolutionierte, soll besessen davon sein, Bianca in freizügigen Kreationen zu präsentieren. Ein Insider berichtet, dass sie mit jedem Look ordentlich Geld verdient und allein durch ihre Outfits bereits Millionen eingenommen haben soll. Es scheint, dass Bianca es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihren Stil und ihre Auftritte zu monetarisieren. Kanye akzeptiere dieses Arrangement inzwischen bereitwillig, auch wenn es wohl anfangs zu Differenzen kam.

Bereits in der Vergangenheit trat Bianca immer wieder in die Öffentlichkeit und zog viel Aufmerksamkeit auf sich – nicht zuletzt durch außergewöhnliche Kleidungsstücke, die mehr zeigten als verhüllten. So sah man sie unter anderem in einem transparenten Netz-Outfit, wobei sie das Nötigste mit einem kleinen Kuscheltier bedeckte. Die Ehefrau von Kanye West scheint bewusst mit diesen provokanten Looks ihren eigenen Weg in der Welt der Prominenten zu gehen. Sowohl die Öffentlichkeit als auch die Modewelt haben ein Auge auf die Designerin und ihren ungewöhnlichen Stil geworfen, während sie offenbar klug die Aufmerksamkeit nutzt, die sie als Partnerin eines der schillerndsten Rapper der Welt erhält.

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

ShotbyJuliann / BACKGRID Bianca Censori und Kanye West, 2024