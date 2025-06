Erik Menendez macht Uni-Abschluss vor möglicher Entlassung

Erik Menendez (54) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Er hat seinen Bachelor-Abschluss an der University of California, Irvine, gemacht – und das mit der höchsten Auszeichnung "summa cum laude". Diese großartige Leistung verkündete seine Stieftochter Talia stolz auf Instagram mit. "Für diejenigen, die es nicht wissen, bedeutet das, dass er seinen Abschluss mit der höchsten Auszeichnung für hervorragende akademische Leistungen gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch an meinen Vater. Ich bin so unendlich stolz auf diesen Mann", schrieb sie in einem rührenden Post.

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Erik diesen akademischen Erfolg trotz seiner schwierigen Umstände im Gefängnis erreicht hat, wo er seit über 35 Jahren wegen des Mordes an seinen beiden Eltern einsitzt. Zu ihrem Post teilte Talia auch einige Fotos, die Erik bei der Abschlusszeremonie zeigen. Er strahlt zusammen mit einigen anderen Insassen über das ganze Gesicht. "Ihn dabei zu beobachten, wie er seine Ziele zielstrebig und hingebungsvoll verfolgt, unabhängig vom Zeitpunkt oder von Hindernissen, ist eines der inspirierendsten Dinge in meinem Leben", schwärmte Talia.

In den vergangenen Monaten nahm der Fall von Erik und seinem älteren Bruder Lyle (57) noch mal richtig Fahrt auf. So entschied ein Richter, dass ihr Fall neu verhandelt wird. Im Mai wurden die beiden zu 50 Jahren Haft verurteilt, was bedeutet, sie könnten wegen guter Führung auf Bewährung entlassen werden. Die beiden ermordeten im Jahr 1989 ihre Eltern Jose und Kitty. Ihr Vater soll sie seit ihrer Kindheit misshandelt und vergewaltigt haben. Im Juni soll über eine mögliche Freilassung entschieden werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / seterikmenendezfree Erik Menendez und andere Strafgefangene im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / seterikmenendezfree Erik Menendez und seine Stieftochter Talia

Anzeige Anzeige

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992

Anzeige