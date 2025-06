Charlize Theron im gewagten Netz-Look bei Netflix-Premiere

Charlize Theron (49) zog bei der Premiere von "The Old Guard 2" im Netflix Tudum Theater in Hollywood alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem figurbetonten, schwarzen Netz-Catsuit von Givenchy aus der Herbstkollektion 2025. Unter dem extravaganten Outfit blitzte ihre schwarze Unterwäsche hervor, ergänzt durch einen passenden Tuxedo-Blazer und eckige Stiefeletten. Ihre Haare wurden von Stylist Adir Abergel zu einem doppelten Pferdeschwanz hochgesteckt, während Make-up-Künstlerin Kate Lee mit dezenter Schminke Therons natürliche Schönheit unterstrich. Charlize' Mitspieler, darunter Uma Thurman (55) und Chiwetel Ejiofor (47), schienen vom Auftritt begeistert, und insbesondere Uma begrüßte Charlize mit großer Herzlichkeit.

"The Old Guard 2" markiert das erste Mal, dass Charlize und Uma gemeinsam vor der Kamera standen. Charlize spielt erneut die unsterbliche Kriegerin Andy, während Uma die schurkische Discord verkörpert. Bei einem Gastauftritt in der Sendung "The View" schwärmte Charlize von ihrer Kollegin: "Uma ist eine Legende! Es war unglaublich, endlich mit ihr zusammenzuarbeiten." Die Chemie zwischen beiden Schauspielerinnen spielte besonders in einer dramatischen Hubschrauber-Kampfszene eine zentrale Rolle. Neben Charlize und Uma strahlten auch andere Kollegen wie KiKi Layne in auffälligen Outfits auf dem roten Teppich, wobei sowohl die Mode als auch die Vorfreude auf den Netflix-Film im Mittelpunkt standen. Der Streifen, basierend auf einem Graphic Novel, startet am 2. Juli auf der Streaming-Plattform.

Die 49-Jährige sprach bereits in der Vergangenheit oft über ihre Leidenschaft für actiongeladene Rollen und zeigte auch hier ihr Engagement, indem sie das Projekt mitproduzierte. Die zweifache Mutter balanciert seit Jahren erfolgreich ihre Karriere als Schauspielerin, Model und Produzentin mit ihrem Familienleben. "Meine Kinder haben null Respekt vor mir", erzählte Charlize offen, als sie bei "Jimmy Kimmel Live!" gefragt wurde, wie ihre Kinder auf ihren Beruf reagieren. Sogar ihre legendäre Trophäe beeindruckt Jackson und August anscheinend kaum: "Ab und zu denke ich mir, da steht ein verdammter Oscar. Aber nein, sie sind einfach nicht beeindruckt."

Getty Images Charlize Theron im Juni 2025

Getty Images Uma Thurman und Charlize Theron, Juni 2025

Getty Images Charlize Theron im Juni 2025