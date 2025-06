Nur eine kurze Romanze: Sam Thompson ist wieder Single

Das war ein kurzes Liebesabenteuer für Sam Thompson (32). Der "Made in Chelsea"-Star und Samie Elishi haben ihre kurze Romanze nach nur zwei Monaten beendet. Ein Insider verriet Mirror zu dem Liebes-Aus: "Sie haben beide ein anstrengendes Leben, es hat einfach nicht geklappt." Der Reality-TV-Star und die ehemalige "Love Island"-Kandidatin wurden erstmals im April miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie sich bei einer Veranstaltung nähergekommen waren. Laut der Quelle seien beide zu beschäftigt gewesen und die Beziehung scheiterte an den vollen Terminkalendern.

Für Sam war dies die erste Beziehung nach seiner fünfjährigen Liebe zu Zara McDermott (28), die er Ende des vergangenen Jahres beendete. Für Samie schien es mit dem Briten zu passen. "Es gibt bisher keine negativen Anzeichen, alles ist positiv. Es ist noch früh, aber ich bin guter Dinge", erklärte sie im Mai in dem Podcast "Chloe Mediumship". Auch Sams Ex zog nach dem Aus weiter: Sie ist mittlerweile mit dem One Direction-Star Louis Tomlinson (33) liiert.

Die frische Liebe von Sam und Samie schien besonders leidenschaftlich begonnen zu haben, etwa als er seine neue Flamme Freunden wie seinem "Staying Relevant"-Podcast-Kollegen Pete Wicks (36) vorstellte. Doch am Ende bewiesen Sam und Samie, dass die Anforderungen des Promi-Alltags manchmal stärker sind als romantische Gefühle. Keiner der beiden äußerte sich bislang zu ihrer Blitztrennung – böses Blut soll es zwischen ihnen aber nicht geben.

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson im April 2025

Getty Images Samie Elishi, Mai 2023

Getty Images Sam Thompson, September 2024