Diagnose Alopezie: So geht Lili Reinhart mit Haarausfall um

Lili Reinhart (28) hat ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihren Umgang mit einer gesundheitlichen Herausforderung gegeben. Vor anderthalb Jahren machte die Schauspielerin ihre Alopezie-Diagnose öffentlich. Dabei handelt es sich um plötzlich auftretenden Haarausfall, der bestimmte Stellen oder den gesamten Körper betreffen kann. Die Riverdale-Bekanntheit offenbart nun, dass sie einen Weg gefunden hat, am Filmset mit dem Haarverlust umzugehen: Perücken. "Ich liebe es so sehr! Ich kann es kaum erwarten, euch diese Perücken auf meinem Kopf zu zeigen", schreibt Lili in ihrer Story. Zu ihrem Post teilt sie ein Bild eines Perückenkopfes aus dem Backstagebereich.

Die Diagnose Alopezie ist nicht der einzige gesundheitliche Rückschlag, mit dem sich Lili in jüngster Zeit auseinandersetzen musste. Im vergangenen Jahr erhielt sie während Dreharbeiten in Deutschland zudem die Diagnose interstitielle Zystitis, eine chronische Erkrankung, die mit Entzündungen der Blasenwand einhergeht. Trotz der körperlichen Belastungen legte sie keine Pause in ihrer Karriere ein und meisterte weiterhin ihren beruflichen Alltag. In einem Post in den sozialen Medien stellte sie jedoch klar: "Die Diagnose machte das Jahr 2024 zum schwersten Jahr meines Lebens."

Für ihre Offenheit über ihre gesundheitlichen und psychischen Herausforderungen wird Lili von ihren Fans immer wieder gelobt. Die 28-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrfach ihren eigenen Kampf mit Angstzuständen, Essstörungen und Depressionen öffentlich gemacht. Ihre große Plattform nutzt sie gerne, um Themen wie Selbstakzeptanz und mentale Gesundheit anzusprechen. Dabei spricht sich Lili auch oft gegen die glitzernde Scheinwelt von Hollywood aus – mit ihrem Seitenhieb gegen Kim Kardashians (44) Met-Gala-Look sorgte sie unter anderem für Schlagzeilen.

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Schauspielerin

Getty Images Lili Reinhart bei der "Hal & Harper"-Premiere im Juni 2025