Auch Laura Morante äußert Zweifel an Kim Virginias Story

Am vergangenen Wochenende erklärte Kim Virginia Hartung (30), dass ihr Kind still zur Welt kam. Jedoch halten viele die Schwangerschaft für fake. In den vergangenen Tagen äußerten viele ihrer Reality-TV-Kollegen Zweifel an Kims Geschichte. Auch Laura Morante (34) bezieht in ihrer Instagram-Story nun Stellung. "Ich weiß, jeder hatte irgendwie irgendwo die Hoffnung, dass die Story mit der Schwangerschaft stimmt (weil es sonst einfach nur geisteskrank ist)", schreibt die Friseurmeisterin. Doch auch sie habe schnell gemerkt, dass etwas an der Story komisch sei.

Laut Laura sei die Schwangerschaft von Kim von Beginn an komisch gewesen. So nannte die Ex-The 50-Teilnehmerin als Beispiel einen Fake-Schwangerschaftstest – bereits da seien ihr und vielen anderen Zweifel gekommen. Das Fass zum Überlaufen habe für sie aber Nikola Glumac' (29) Statement gebracht, in dem dieser erklärte, dass der Hass auf Social Media dazu geführt habe, dass Kim das Baby verlor. "Aber ich konnte ab dem Zeitpunkt, wo uns Nikola so beschimpft hat, an nix mehr von den beiden glauben", erklärte Laura dazu.

Am vergangenen Sonntag hatte sich Kims Ex-Verlobter Nikola im Netz völlig aufgelöst gemeldet. Er sprach davon, dass die Influencerin wieder im Krankenhaus sei. "Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug! [...] Unser Kind kam still zur Welt", erklärte der Serbe in seinem Statement. Danach wurde der Shitstorm noch größer. Inzwischen teilte Kim, wie ihre Tochter heißen sollte, und auch ein Babybauch-Foto – doch auch hier wurden wieder Fake-Vorwürfe laut.

Collage: Instagram / lauramorante___, Joyn / Tan Nian Xing Collage: Laura Morante und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac