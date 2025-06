Haben Kim Virginia und Nikola einen Geheimhaltungsvertrag?

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sehen sich seit Monaten mit wilden Spekulationen konfrontiert. Besonders in den sozialen Medien äußern viele Nutzer und Promis ihre Bedenken über die Realitystars. Der Grund: Zweifel an Kims Schwangerschaft und der darauffolgenden Stillgeburt sowie ihrer früheren Beziehung mit Nikola. Ein Instagram-Nutzer behauptete nun überzeugt: "Nikola wird irgendwann die Wahrheit erzählen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche." Ein anderer hält es wiederum für möglich, dass die beiden eine Verschwiegenheitsvereinbarung aufgesetzt haben: "Es kann doch auch sein, dass man im Vorfeld einen Vertrag oder eine Schweigepflichterklärung unterschrieben hat?"

Auch Vertreter der Promiszene mischen sich in die Diskussion ein. Tobo vom Podcast "Blitzlichtgewitter" brachte in einem Livestream am vergangenen Wochenende ähnliche Spekulationen ein: Er glaube nicht, dass Kim jemals schwanger gewesen sei und vermute auch, dass eine sogenannte NDA (Non-Disclosure-Agreement) zwischen den beiden bestehe. Solche Geheimhaltungsverträge seien laut ihm in der Branche keine Seltenheit. Eine öffentliche Stellungnahme von Kim und Nikola zu den Gerüchten bleibt bislang aus.

Kim und Nikola sind vor allem durch ihre teils kontroversen Auftritte im Reality-TV und ihre heiß diskutierte Beziehung bekannt geworden. Ende vergangenen Jahres machten die zwei Promis unter Palmen-Teilnehmer publik, dass sie ein Paar sind. Wenig später wurde Kim schwanger, Nikola wanderte zu ihr nach Dubai aus, es folgten eine Weltreise sowie eine Verlobung. Mittlerweile sind die Influencer jedoch getrennt und Kim hatte vor wenigen Wochen laut eigenen Angaben eine Stillgeburt. Im Netz herrscht jedoch ein heftiger Shitstorm gegen sie und nicht nur zahlreiche Promis, sondern auch Social-Media-Nutzer äußern öffentlich ihre Zweifel, ob es jemals eine Schwangerschaft gegeben habe.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025