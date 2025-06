Hat sich Diego Pooths Leben nach "Let's Dance" geändert?

Für Diego Pooth (21) haben die vergangenen Monate jede Menge Veränderungen mit sich gebracht. Seit er vor rund einem Monat im großen Finale von Let's Dance den Pokal entgegennehmen durfte, ist der Promi-Spross nicht mehr nur als der Sohn von Verona Pooth (57) bekannt. Mittlerweile wird er zu Events eingeladen, 128.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Dennoch beteuert Diego im Interview mit RTL, sein Alltag habe sich seit seinem Sieg kaum verändert. "Ich fahre immer noch mit der Bahn in die Uni, weil es schneller ist als mit dem Auto", nennt er als Beispiel.

Diego ist also auf dem Boden geblieben. Der 21-Jährige studiert derzeit Produktmanagement in Berlin und verbringt seine Zeit mit seiner Freundin Louisa. Nebenbei möchte er sein eigenes Unternehmen aufbauen: Sein Ziel ist es, bald seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Dass seine berühmten Eltern ihm seinen Weg erleichtern können, dessen ist sich Diego bewusst – dennoch möchte er sich nicht auf seinen Privilegien ausruhen. "Natürlich haben sie mir Türen geöffnet, dadurch gehen muss aber ich am Ende des Tages. Das ist auch genau das, was ich machen möchte", findet er.

Das Tanzen, das er bei "Let's Dance" in wenigen Wochen mit Bravour erlernt hat, soll in Zukunft höchstens als Hobby eine Rolle in seinem Leben spielen. Ein Aspekt aus seiner Zeit in der beliebten RTL-Show bleibt Diego jedoch erhalten: der Kontakt mit Ekaterina Leonova (38). Gemeinsam mit der Profitänzerin brachte er Woche für Woche das Parkett zum Beben. "Ekat und ich schreiben regelmäßig, telefonieren auch ab und zu", erzählte er kürzlich auf Instagram.

Getty Images Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth tanzen im Finale von "Let's Dance" 2025