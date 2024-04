Seltene Fotos: Bruce Willis' Tochter Mabel feiert Geburtstag

Bruce Willis (69) und Emma Heming (45) lassen ihre Tochter Mabel hochleben! Die erste gemeinsame Tochter des Schauspielers und seiner Frau wurde am Sonntag zwölf Jahre alt. Anlässlich des besonderen Tages teilt ihre Mutter nun einen süßen Clip mit Fotos und Videoaufnahmen ihrer Tochter. Darin ist unter anderem zu sehen, wie Mabel breit grinsend am Strand entlangläuft, in ein Bällebad eintaucht und verschmitzt in die Kamera grinst. Dazu schreibt Emma: "Das bist alles du, Mabel Ray. Alles Gute zum zwölften Geburtstag. Leuchte weiter hell."

Die Familie des Schauspielers macht derzeit eine schwere Zeit durch: 2022 war bei dem "Stirb Langsam"-Star eine Aphasie diagnostiziert worden. Kurz darauf wurde bekannt, dass er zudem an Demenz erkrankt ist. Seine Liebsten sind dem Leinwandhelden jedoch eine große Stütze. "Die Familie steht sich näher als je zuvor", erklärte eine Quelle kurz nach Bekanntwerden der Diagnose gegenüber People. Laut ihr sei Emma besonders darauf bedacht, ihren beiden gemeinsamen Kindern möglichst viele schöne Erinnerungen mit ihrem Vater zu bescheren: "Sie möchte, dass sie Bruce als einen tollen, lustigen Vater in Erinnerung behalten."

Emma selbst beteuerte erst kürzlich, in Bruce ihre große Liebe gefunden zu haben. Auf Instagram teilte sie einen emotionalen Clip mit Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit. Dazu schrieb sie: "Als kleines Mädchen träumte ich davon, mich in den Mann meiner Träume zu verlieben, einen weißen Gartenzaun zu haben, eine Familie zu gründen und zu erfahren, was bedingungslose Liebe ist. Die Moral ist: 'Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen."

Instagram / emmahemingwillis Mabel Ray Willis, Tochter von Bruce Willis und Emma Heming

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Schauspieler, mit seiner Tochter Mabel

