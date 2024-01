"Traummann": Bruce Willis' Ehefrau Emma erklärt ihre Liebe!

Sie findet herzerwärmende Worte! Bruce Willis (68) erkrankte vor rund einem Jahr an Demenz und Aphasie. Daher zog sich der "Stirb langsam"-Darsteller aus der Öffentlichkeit zurück und bekommt seither Unterstützung von seiner Familie. Seine Lieben bleiben fest an seiner Seite und beweisen ihm dadurch ihre Zuneigung und Wertschätzung. So auch jetzt – Emma (45) macht ihrem Ehemann Bruce eine rührende Liebeserklärung!

Auf Instagram teilt sie ein emotionales Video mit verschiedenen Fotos, die Mirror vorliegen. "Als kleines Mädchen träumte ich davon, mich in den Mann meiner Träume zu verlieben, einen weißen Gartenzaun zu haben, eine Familie zu gründen und zu erfahren, was bedingungslose Liebe ist", schreibt Emma und fügt hinzu: "Die Moral ist: 'Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen!'" Die Aufnahmen zeigen mehrere gemeinsame Familienausflüge oder Erinnerungen, wie beispielsweise die von Emma und Bruce kurz vor der Geburt ihrer Tochter.

Bereits Ende vergangenen Jahres widmete die 45-Jährige ihrem Ehemann rührende Zeilen zusammen mit einem niedlichen Foto, auf dem sie Bruce küsst. "16 Jahre mit diesem besonderen Mann. Meine Liebe und Bewunderung für ihn werden immer größer", schwärmt Emma liebevoll anlässlich ihres Jahrestages.

Neilson Barnard/Getty Images For Comedy Central Emma Heming, Rumer Willis, Tallulah Willis, Bruce Willis und Scout Willis

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Frau Emma

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

