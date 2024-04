Wird der Schauspieler Hugh Grant etwa demnächst Politiker?

Hugh Grant (63) ist ein erfolgreicher Schauspieler. Doch im Interview mit Entertainment Weekly verrät Hugh nun, dass er sich vorstellen könne, zukünftig in die Politik zu gehen. Der 63-Jährige erzählt, es sei ihm bereits mehrmals "durch den Kopf gegangen" und fügt hinzu: "Aber was ich so mitbekomme, ist, dass es fast unmöglich ist, etwas zu erreichen". In der Vergangenheit spielte der Schauspieler bereits in Filmen wie "Love Actually" oder "A Very English Scandal" Politikerrollen. Bisher ging er außerdem sehr offen mit seinen eigenen politischen Ansichten um, doch dass er jetzt tatsächlich versuchen will, in der Politik Fuß zu fassen, dürfte viele Fans des Bridget Jones-Darstellers überraschen.

Bereits zur britischen Parlamentswahl 2019 hat er "eine winzige Kampagne gestartet, um zu versuchen, die Leute zu überzeugen, taktisch zu wählen", erinnert er sich. Er habe jedoch "in jedem Wahlbezirk verloren". Hugh offenbart außerdem, dass die möglichen Auswirkungen auf die Menschen in seinem Umfeld ihn möglicherweise von einem Wechsel in die Politik abhalten würden. Der Filmstar ist der Meinung, man müsse "entweder sehr mutig oder wahnsinnig sein, um im digitalen Zeitalter in die Politik zu gehen."

Solange sich Hugh mit seinen möglichen Politikerplänen noch nicht allzu sicher ist, kommt er erstmal seiner Leidenschaft nach: Vor Kurzem wurde verkündet, dass sowohl Hugh als auch Colin Firth (63) zugestimmt haben, ihre Rollen als Daniel Cleaver und Mark Darcy im vierten Teil der "Bridget Jones"-Reihe wieder anzutreten. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich im Mai in London beginnen – und schon jetzt wird eine rasante Achterbahnfahrt versprochen. Laut Daily Mail seien die Regisseure "ekstatisch", alle originalen Hauptdarsteller wieder an Bord zu haben.

Getty Images Hugh Grant im Juli 2022

Getty Images Hugh Grant bei der Premiere von "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"

