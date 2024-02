Endlich! Bridget Jones kehrt für einen vierten Film zurück

Auf diese Nachricht haben alle gewartet! Die auf den Romanen von Helen Fielding (66) basierende Filmreihe Bridget Jones begeistert Romantik-Fans auf der ganzen Welt und lässt sie selbst auf ihren ganz eigenen Mark Darcy hoffen. Für die romantische Komödie schlüpfen Renée Zellweger (54) und Colin Firth (63) in die ikonischen Hauptrollen. 2016 kam die Geschichte mit "Bridget Jones' Baby" allerdings erst einmal zu einem vorläufigen Ende. Nun ist aber doch noch ein vierter Teil in Arbeit!

Diese freudigen Neuigkeiten überbringt Daily Mail. Demnach sollen die Dreharbeiten des neuen Filmes bereits im Mai in London starten. Hauptdarstellerin Renée sei derzeit wohl sogar schon auf der Suche nach einer Bleibe in der britischen Metropole. "Renée freut sich darüber, Bridget zurückzubringen. Sie liebt den Charakter so sehr", plaudert eine Quelle aus. Aber nicht nur die Blondine wird für ihre Rolle zurückkehren – auch Colin sowie Hugh Grant (63) seien bei der Fortsetzung mit an Bord.

Auch wenn es in "Bridget Jones' Baby" wieder einmal so aussah, als würde es endlich ein Happy End für Bridget und Mark geben, kann die Fortsetzung den Fan-Hoffnungen womöglich wieder einen Dämpfer verpassen. In dem Buch, das als Vorbild für den neuen Film dienen soll, geht es darum, wie Dauer-Single Bridget als alleinerziehende Mutter versucht, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen und sich nebenher auf Dating-Apps herumtreibt.

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

Getty Images Colin Firth im April 2022

United Archives GmbH / ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

