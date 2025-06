Wolfgang Joops Töchter wünschten sich früher Anonymität

Wolfgang Joop (80), Modedesigner und zweifacher Vater, hat in einem Interview mit dem Magazin Diva offenbart, wie sehr seine Karriere nicht nur ihn, sondern auch seine Familie beeinflusst hat. Der Modeikone zufolge war die plötzliche Bekanntheit eine zwiespältige Erfahrung: Sein beruflicher Erfolg und der daraus resultierende Ruhm habe die Familie "wie ein Parfüm" umhüllt, aber seinen beiden Töchtern, Jette (57) und Florentine Joop, nicht nur Freude gebracht. "Für die Kinder war das manchmal eine große Last", gesteht der Potsdamer. Als sie erwachsen wurden, hätten sie sich Phasen der Anonymität gewünscht, aber sich in anderen Momenten nicht gescheut, seinen prominenten Namen als Sprungbrett für eigene Projekte zu nutzen.

Seit mehreren Jahrzehnten lebt Wolfgang inzwischen glücklich mit seinem Partner Edwin Lemberg zusammen, an dessen Seite er schon Höhen wie Tiefen durchlebt hat. Der Designer blickt reflektiert auf seinen Weg an die Spitze der Modewelt, den er nicht ohne Opfer gegangen sei. Besonders die Doppelrolle als Vater und Modeikone schien für die Familie nicht immer leicht vereinbar: Die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Wunsch, seine Kinder zu schützen, standen oft im Konflikt miteinander. Trotz dieser Spannungen pflegt Wolfgang ein enges Verhältnis zu seinen beiden Töchtern, die heute längst ihre eigenen Wege gehen: Jette ist als Schmuck- und Industriedesignerin tätig, während Florentine als Kinderbuchillustratorin, Malerin und Autorin ebenfalls einen kreativen Karriereweg eingeschlagen hat.

Wolfgang, der 1944 in Potsdam geboren wurde, machte sich mit seinem Sinn für Kunst und Design in den 1980er-Jahren einen Namen und wurde international bekannt. Abseits seiner beruflichen Erfolge ist er bekennender Familienmensch. Seine Töchter stammen aus seiner Ehe mit Karin Joop-Metz, die 1985 geschieden wurde, bevor Wolfgang 1996 in einem Spiegel-Interview seine Bisexualität öffentlich machte. 2013 ging er schließlich nach mehrjähriger Beziehung die Verpartnerung mit Unternehmer Edwin ein. In seiner Biografie "Undressed" schrieb der Modeexperte liebevoll über den Mann seines Herzens: "Er war hochnäsig, pampig und rotzfrech. Das imponierte mir."

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfgang Joop und Edwin Lemberg, Juli 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Karin Joop-Metz und Florentine Joop mit den Kindern Friedrich und Helena im Mai 2012 in Potsdam

Anzeige Anzeige