Antrag abgelehnt: Jonathan Majors scheitert vor Gericht!

Jonathan Majors (34) hat Ärger mit dem Gesetz. In einem Strafprozess in New York war er vor Kurzem der fahrlässigen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen worden. Daraufhin reichten seine Anwälte einen Antrag auf Aufhebung des Schuldspruchs ein. Nun scheitert der "Lovecraft Country"-Darsteller mit seinem Anliegen vor Gericht. Wie eine Quelle gegenüber TMZ berichtet, seien die Anwälte des Schauspielers überzeugt gewesen, dass die Staatsanwaltschaft auf ungerechte Weise in den Prozess eingegriffen haben soll. Diesen Vorwurf weist das Gericht jetzt zurück, wodurch das vorangegangene Urteil gegen den ehemaligen Marvel-Star bestehen bleibt.

Der gewaltsame Vorfall soll sich zwischen Jonathan und seiner Ex-Freundin Grace Jabbari in einem Auto ereignet haben. Die Schauspielerin hatte vor Gericht auch gegen ihren ehemaligen Partner ausgesagt. Laut Deadline beschrieb der zuständige Staatsanwalt den Prozess als einen Erfolg für alle Opfer häuslicher Gewalt: "Heute haben die Geschworenen festgestellt, dass ein Muster von Missbrauch und Nötigung darin gipfelte, dass Mr. Majors seine Freundin angriff und belästigte. Wir danken den Geschworenen für ihre Arbeit und der Überlebenden dafür, dass sie ihre Geschichte mutig erzählt hat, obwohl sie ihr Trauma im Zeugenstand erneut durchleben musste."

Am 8. April wird die Verkündung des Strafmaßes erwartet. Dem "Creed"-Darsteller droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Ein Rechtsexperte vermutete im Gespräch mit People allerdings, dass Jonathan mit einer milderen Strafe davonkommen wird. "Ich würde sagen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass er eine erhebliche Zeit absitzen muss", erklärte der Jurist Brett Ward. Die einjährige Gefängnisstrafe wäre im Bundesstaat New York das absolute Höchstmaß für ein vergleichbares Vergehen und daher in diesem Fall nicht zu erwarten.

Jonathan Majors vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Jonathan Majors beim Sundance Film Festival 2023

