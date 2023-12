Schuldig gesprochen: Droht Jonathan Majors eine Haftstrafe?

Mit welchem Strafmaß muss er rechnen? Jonathan Majors (34) sorgte in den vergangenen Monaten für reichlich Aufsehen: Der Marvel-Star wurde von seiner Ex-Freundin Grace Jabbari angeklagt, weil er sie in einem Auto angegriffen haben soll. Diese Woche wurde er von einem Gericht in zwei Punkten für schuldig befunden: Körperverletzung dritten Grades und Belästigung zweiten Grades. Welche Strafe verhängt wird, ist noch unklar – doch ins Gefängnis muss Jonathan wahrscheinlich nicht.

Der Rechtsexperte Brett Ward äußert sich gegenüber People, wie es für den Schauspieler nun weitergehen könnte. "Ich würde sagen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass er eine erhebliche Zeit absitzen muss", erklärt der Jurist. Vergehen dieser Art würden in New York mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft, aber für dieses Urteil sei ein so hohes Strafmaß "in der Regel ungewöhnlich." Brett könne sich aber vorstellen, dass Jonathan in Berufung geht, sollte er wider Erwarten eine Haftstrafe bekommen.

Ob der 34-Jährige für ein Jahr hinter Gitter muss oder nicht, wird aber erst in ein paar Wochen entschieden. Wie das Medium berichtet, ist der Termin für die Festsetzung des Strafmaßes für den 6. Februar 2024 angesetzt. Ob an diesem Tag auch die Klägerin Grace anwesend sein wird, ist nicht bekannt.

Getty Images Jonathan Majors vorm Gericht in New York im Dezember 2023

